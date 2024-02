Výbor: Na Nobelovu cenu mieru je nominovaných 285 ľudí a organizácií

Oslo 28. februára (TASR) - Nórsky Nobelov výbor v stredu oznámil, že do uzávierky 1. februára zaregistroval 285 kandidátov na Nobelovu cenu mieru 2024. Je to pokles oproti minulému roku, keď dostal 351 platných nominácií. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Mená 196 jednotlivcov a názvy 89 organizácií v súlade s praxou Nobelovho výboru nezverejnili.



Nórsky Nobelov inštitút prijal vlani 351 platných nominácií: 259 jednotlivcov a 92 organizácií. Výbor so sídlom v Osle uviedol, že najvyšší počet nominovaných vôbec bol v roku 2016, keď dostal mená a názvy 376 kandidátov.



Predložiť nomináciu na Nobelovu cenu za mier môže veľká skupina ľudí: hlavy štátov alebo politici slúžiaci na národnej úrovni, univerzitní profesori, riaditelia inštitútov pre zahraničnú politiku, predchádzajúci držitelia Nobelových cien a členovia Nórskeho Nobelovho výboru.



Tí, čo predložia nomináciu, sa však môžu rozhodnúť, že meno svojho kandidáta zverejnia. To zvýši publicitu nominovaného aj navrhovateľa.



Pre tento rok sú medzi navrhnutými okrem iných aj mieroví aktivisti spojení s vojnami v palestínskom Pásme Gazy a na Ukrajine.



Akademici zo Slobodnej univerzity v Amsterdame nominovali blízkovýchodné organizácie EcoPeace, Women Wage Peace a Women of the Sun za snahu o mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Stály medzinárodný výbor mieru (International Peace Bureau), ktorý dostal cenu v roku 1910, oznámil, že nominoval Ruské hnutie odporcov vojenskej služby a Ukrajinské hnutie pacifistov. Vybral ich za ochranu ľudí, ktorí odmietajú násilie, predovšetkým po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.



Z rovnakého dôvodu bola nominovaná aj bieloruská organizácia Our House.



Vlani ocenenie za mier získala iránska aktivistka Narghís Mohammadiová za boj proti útlaku žien v Iráne a za demokraciu. Otvorene vystupovala napríklad proti trestu smrti či povinnému noseniu hidžábu. Zadržali ju v novembri 2021 a odsúdili na 31 rokov väzenia a 154 rán bičom. Cenu v jej mene prevzali jej dospievajúce deti.



Nórsky Nobelov výbor postupne zoznam kandidátov zúži a v októbri oznámi víťaza alebo víťazov. Ocenenie spolu s diplomom a finančnou odmenou prevezmú tradične v Osle 10. decembra – v deň výročia smrti zakladateľa Nobelových cien Alfreda Nobela (1896).