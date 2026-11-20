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Výbor ocenil novinárku agentúry AFP, ktorú zranil izraelský útok
V júli 2024 niesla olympijský oheň v Paríži na počesť novinárov, ktorí prišli o život pri svojej práci.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Novinárka francúzskej tlačovej agentúry AFP Christine Assiová, ktorá pri izraelskom útoku na juhu Libanonu prišla o nohu a stala sa zástankyňou bezpečnosti novinárov, vo štvrtok získala cenu od Výboru na ochranu novinárov (CPJ), informuje TASR.
„Som šťastná a poctená, ale zároveň ma hnevajú a zarmucujú dôvody, pre ktoré k tomu došlo,“ povedala Assiová pred odovzdaním cien. „V uplynulých troch rokoch sme stratili tak veľa kolegov a všetko, čo sme doteraz urobili, aj naše úsilie o zlepšenie bezpečnosti, sa nám zdá byť stále nedostatočné,“ dodala.
V októbri 2023 zahynul pri izraelskom nálete kameraman agentúry Reuters Isám Abdalláh počas pokrývania konfliktu neďaleko libanonsko-izraelských hraníc. Zranených bolo vtedy šesť ďalších reportérov vrátane dvoch z AFP, pričom Christine Assiová prišla o pravú nohu.
AFP na základe nezávislého vyšetrovania dospela k záveru, že z oblasti na severe Izraela vypálili dva 120-milimetrové tankové granáty.
Tieto zistenia potvrdili ďalšie medzinárodné vyšetrovania vrátane tých, ktoré vykonali Reuters, CPJ, organizácie Human Rights Wastch, Amnesty International a Reportéri bez hraníc.
Assiová sa od toho útoku zasadzuje za spravodlivosť pre svojho zabitého kolegu, za zlepšenie bezpečnosti novinárov vo vojnových zónach a za podporu programu zameraného na pomoc reportérom, ktorí utrpeli zranenia v teréne.
V júli 2024 niesla olympijský oheň v Paríži na počesť novinárov, ktorí prišli o život pri svojej práci.
Riaditeľ agentúry AFP pre globálne spravodajstvo Phil Chetwynd pred odovzdávaním cien CPJ povedal, že „tento útok na Christinu a jej novinárskych kolegov je jasným vojnovým zločinom“.
AFP podľa jeho slov opakovane žiadala od Izraela odpovede, no nič nedostala. „Nemôžeme dovoliť, aby sa kultúra beztrestnosti stala normou,“ uviedol.
Medzi ďalšími novinármi, ktorí si vo štvrtok prevzali Cenu CPJ za slobodu tlače, je maďarský novinár Szabolcs Panyi, ktorý vyšetroval korupciu za vlády premiéra Viktora Orbána, a kolumbijská novinárka Estefany Rodríguezová, ktorú zadržali v Spojených štátoch počas toho, keď spravodajsky pokrývala presadzovanie imigračných predpisov.
„Som šťastná a poctená, ale zároveň ma hnevajú a zarmucujú dôvody, pre ktoré k tomu došlo,“ povedala Assiová pred odovzdaním cien. „V uplynulých troch rokoch sme stratili tak veľa kolegov a všetko, čo sme doteraz urobili, aj naše úsilie o zlepšenie bezpečnosti, sa nám zdá byť stále nedostatočné,“ dodala.
V októbri 2023 zahynul pri izraelskom nálete kameraman agentúry Reuters Isám Abdalláh počas pokrývania konfliktu neďaleko libanonsko-izraelských hraníc. Zranených bolo vtedy šesť ďalších reportérov vrátane dvoch z AFP, pričom Christine Assiová prišla o pravú nohu.
AFP na základe nezávislého vyšetrovania dospela k záveru, že z oblasti na severe Izraela vypálili dva 120-milimetrové tankové granáty.
Tieto zistenia potvrdili ďalšie medzinárodné vyšetrovania vrátane tých, ktoré vykonali Reuters, CPJ, organizácie Human Rights Wastch, Amnesty International a Reportéri bez hraníc.
Assiová sa od toho útoku zasadzuje za spravodlivosť pre svojho zabitého kolegu, za zlepšenie bezpečnosti novinárov vo vojnových zónach a za podporu programu zameraného na pomoc reportérom, ktorí utrpeli zranenia v teréne.
V júli 2024 niesla olympijský oheň v Paríži na počesť novinárov, ktorí prišli o život pri svojej práci.
Riaditeľ agentúry AFP pre globálne spravodajstvo Phil Chetwynd pred odovzdávaním cien CPJ povedal, že „tento útok na Christinu a jej novinárskych kolegov je jasným vojnovým zločinom“.
AFP podľa jeho slov opakovane žiadala od Izraela odpovede, no nič nedostala. „Nemôžeme dovoliť, aby sa kultúra beztrestnosti stala normou,“ uviedol.
Medzi ďalšími novinármi, ktorí si vo štvrtok prevzali Cenu CPJ za slobodu tlače, je maďarský novinár Szabolcs Panyi, ktorý vyšetroval korupciu za vlády premiéra Viktora Orbána, a kolumbijská novinárka Estefany Rodríguezová, ktorú zadržali v Spojených štátoch počas toho, keď spravodajsky pokrývala presadzovanie imigračných predpisov.