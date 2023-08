Výbor OSN: Deti majú právo na čisté a zdravé životné prostredie

Ženeva 28. augusta (TASR) - Deti majú právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a vlády sú povinné bojovať proti jeho znečisteniu a klimatickej zmene. V pondelok to vyhlásil Výbor OSN pre práva dieťaťa (CRC). TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



Vo svojej najnovšej správe CRC uvádza, že zmena klímy ovplyvňuje právo detí na život, prežitie a rozvoj. Deti podľa správy patria medzi najzraniteľnejších ľudí, no ich hlasy počuť len zriedka v diskusiách o zmene klímy.



"Štáty musia zabezpečiť čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie, aby dodržiavali, chránili a realizovali právo detí. Zhoršovanie stavu životného prostredia vrátane dôsledkov klimatickej krízy nepriaznivo ovplyvňuje výkon tohto práva," uviedol CRC.



Od krajín OSN sa bude vyžadovať, aby prijali opatrenia na zabezpečenie ochrany detí pred škodlivými účinkami klimatickej zmeny, ako je monitorovanie kvality ovzdušia, regulácia v otázke bezpečnosti potravín a riešenie emisií. Tiež by sa mali zaoberať "jasnou vznikajúcou súvislosťou medzi zmenou klímy a duševným zdravím detí."



Dovedna 18 nezávislých expertov poskytlo nový výklad Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého zmluvnými stranami sú takmer všetky krajiny sveta.



Správa CRC bola zostavená po dvoch kolách konzultácií so zúčastnenými krajinami, národnými ľudskoprávnymi inštitúciami, medzinárodnými orgánmi, odborníkmi a výborom zloženým z 12 mladých poradcov v oblasti zmeny klímy.



K zverejneniu správy prichádza niekoľko týždňov po úspešnom súdnom spore mladých aktivistov proti americkému štátu Montana. Súd vyhlásil, že miestne orgány porušili ich ústavné právo na "čisté a zdravé životné prostredie", pripomína AFP.



Nové usmernenie CRC by mohlo poskytnúť nový a výkonný nástroj pre mladých ľudí, ktorí sa snažia takéto prípady podať, dodala predsedníčka výboru Ann Skeltonová.