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Výbor OSN vyzval Indiu na posilnenie ochrany znevýhodnených kást
Systém kást predstavuje v Indii sociálnu hierarchiu, ktorá zásadne ovplyvňuje postavenie v spoločnosti či prístup k zdrojom, vzdelaniu a ekonomickým príležitostiam.
Autor TASR
Ženeva 25. augusta (TASR) - Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) vyzval Indiu, aby posilnila ochranu domorodých kmeňov a znevýhodnených kást, ktoré sú vystavené mimosúdnym popravám, týraniu a násiliu zo strany bezpečnostných zložiek. India by tiež mala urýchlene riešiť zločiny z nenávisti páchané na moslimských Rohingoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výbor vo vyhlásení o svojich zisteniach vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o rozsiahlych porušeniach ľudských práv, ktorých sa dopustili bezpečnostné zložky voči etnickým a náboženským menšinám, domorodým národom aj dalitom, príslušníkom najnižšej kasty v hinduistickom spoločenskom systéme.
Tieto skupiny sa stali podľa výboru terčom rasovo motivovaného a sexuálneho násilia, nadmerného použitia sily, svojvoľného a dlhodobého zadržiavania, mučenia i zlého zaobchádzania. Indiu vyzval, aby tieto prípady vyšetrila a postavila zodpovedné osoby pred súd.
Výbor zložený z 18 nezávislých odborníkov dohliada na dodržiavanie medzinárodného Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie zo strany jeho 182 signatárskych štátov.
India sa začiatkom augusta po prvýkrát od roku 2007 zúčastnila na vypočutí pred CERD. Jej delegáciu viedol generálny prokurátor Tušár Méta.
Výbor podľa AFP poukázal na nárast policajných zásahov proti bengálsky hovoriacim moslimom Rohingom, migrantom a žiadateľom o azyl. Vyjadril tiež obavy z deportácií a nútených návratov osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.
Stanoviská a odporúčania výboru nie sú záväzné, majú však veľkú váhu z hľadiska reputácie, podotkla AFP.
Indická delegácia podľa svojho stanoviska pred výborom zdôraznila, že chráni pluralitu, rozmanitosť, zákonnosť, rovnosť a dôstojnosť všetkých Indov.
Systém kást predstavuje v Indii sociálnu hierarchiu, ktorá zásadne ovplyvňuje postavenie v spoločnosti či prístup k zdrojom, vzdelaniu a ekonomickým príležitostiam, poznamenáva AFP.
Výbor vo vyhlásení o svojich zisteniach vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o rozsiahlych porušeniach ľudských práv, ktorých sa dopustili bezpečnostné zložky voči etnickým a náboženským menšinám, domorodým národom aj dalitom, príslušníkom najnižšej kasty v hinduistickom spoločenskom systéme.
Tieto skupiny sa stali podľa výboru terčom rasovo motivovaného a sexuálneho násilia, nadmerného použitia sily, svojvoľného a dlhodobého zadržiavania, mučenia i zlého zaobchádzania. Indiu vyzval, aby tieto prípady vyšetrila a postavila zodpovedné osoby pred súd.
Výbor zložený z 18 nezávislých odborníkov dohliada na dodržiavanie medzinárodného Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie zo strany jeho 182 signatárskych štátov.
India sa začiatkom augusta po prvýkrát od roku 2007 zúčastnila na vypočutí pred CERD. Jej delegáciu viedol generálny prokurátor Tušár Méta.
Výbor podľa AFP poukázal na nárast policajných zásahov proti bengálsky hovoriacim moslimom Rohingom, migrantom a žiadateľom o azyl. Vyjadril tiež obavy z deportácií a nútených návratov osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.
Stanoviská a odporúčania výboru nie sú záväzné, majú však veľkú váhu z hľadiska reputácie, podotkla AFP.
Indická delegácia podľa svojho stanoviska pred výborom zdôraznila, že chráni pluralitu, rozmanitosť, zákonnosť, rovnosť a dôstojnosť všetkých Indov.
Systém kást predstavuje v Indii sociálnu hierarchiu, ktorá zásadne ovplyvňuje postavenie v spoločnosti či prístup k zdrojom, vzdelaniu a ekonomickým príležitostiam, poznamenáva AFP.