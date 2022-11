Výbor OSN žiada právne stanovisko ICJ k izraelskej okupácii

New York 12. novembra (TASR) - Špeciálny politický a dekolonizačný výbor OSN v piatok schválil návrh rezolúcie, ktorou od Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) žiada urýchlené poskytnutie posudku o právnych následkoch izraelskej okupácie na palestínskych územiach. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Rezolúcia žiada posudok v spojitosti s odoprením práva Palestínčanov na sebaurčenie následkom konania Izraela od tzv. šesťdňovej vojny v roku 1967.



Za návrh zahlasovalo 98 členov výboru, 17 bolo proti a 52 sa zdržalo hlasovania. Návrh musí ešte schváliť 193-členné Valné zhromaždenia OSN (VZ OSN).



Návrh rezolúcie obsahuje porušovanie práv Palestínčanov na sebaurčenie zo strany Izraela z hľadiska dlhodobej okupácie, osídlenia a anexie palestínskych území od roku 1967 vrátane opatrení na zmenu demografického zloženia a štatútu mesta Jeruzalem, i z hľadiska prijatia s tým spojených diskriminačných zákonov.



Súd by mal poskytnúť stanovisko, ako tieto opatrenia a kroky Izraela "ovplyvňujú právny štatút okupácie a aké sú právne následky vyplývajúce pre všetky krajiny a OSN".



Izrael dôrazne vyjadruje nesúhlas s týmto opatrením, ktoré by podľa jeho slov zničili akékoľvek šance na urovnanie vzťahov s Palestínčanmi.



ICJ je jedným z hlavných orgánov OSN a má za úlohu riešiť spory medzi krajinami. Jeho rozhodnutia však nie sú záväzné, pripomína AP.



Izrael od roku 1967 okupuje východný Jeruzalem a územia na Západnom brehu Jordánu. V roku 2007 Izrael uvalil blokádu na pásmo Gazy po tom, ako sa tam dostalo k moci militantné hnutie Hamas. Palestínčania požadujú, aby sa tieto územia stali súčasťou ich budúceho nezávislého štátu.