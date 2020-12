Výbor P: V prípade Chovanec pochybila letisková polícia i rezort vnútr

Brusel 10. decembra (TASR) - Nedostatočný tok informácií o prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po predošlom neprimeranom zásahu letiskovej polície v cele predbežného zadržania na letisku v Charleroi, zapríčinil, že vedenie federálnej polície "žilo v nevedomosti" a vyšetrovanie kauzy, ako aj príslušné disciplinárne konania sa začali príliš neskoro.



V stredu to s odkazom na Výbor P - nezávislý orgán na kontrolu policajnej činnosti - uviedli belgický denník Le Soir a televízna stanica RTBF. Médiá pripomenuli, že Výbor P vo svojej správe nešetril ani políciu, ani ministerstvo vnútra, ktorému v čase tohto incidentu šéfoval Jan Jambon, v súčasnosti predseda regionálnej vlády Flámska.



Kauza smrti Jozefa Chovanca sa dostala na titulky belgických, slovenských, ale aj európskych médií po tom, ako vlani v auguste bola zverejnená videonahrávka zachytávajúca neetické a neprimerané správanie sa letiskovej polície v cele predbežného zadržania, keď pri násilnom zákroku voči Chovancovi jedna policajtka hajlovala.



Výbor P skonštatoval, že ani minister vnútra, ani generálny komisariát polície, ani šéf letiskovej polície o tomto geste nevedeli - aj preto pred zverejnením predmetného videozáznamu nebolo vedené nijaké disciplinárne vyšetrovanie.



Podľa správy Výboru P došlo k vážnemu narušeniu bežného komunikačného reťazca, keď sa nedodržali predpisy o prenose informácií. Podľa bežného postupu mal byť slovenský občan vyvedený z lietadla a keď prejavoval známky agresívneho správania, mali ho odoslať do nemocnice na vyšetrenie, a nie do cely na letisku. Zasahujúci policajti a ich priami nadriadení navyše neinformovali o prípade ďalšie zložky. Nestalo sa tak, hoci jeden z policajtov svojich nadriadených žiadal o zásah psychologickej podpornej služby.



Situáciu ešte viac zhoršila skutočnosť, že zodpovedné úrady premeškali príležitosť na vážne a dôkladné vyšetrenie prípadu hneď po sťažnostiach o ublížení na zdraví, ktoré podali manželka a brat zosnulého Slováka. Letiska polícia z mesta Gosselies tieto informácie neposlala vyšším, nadriadeným orgánom, dokonca ani po tom, ako o smrti Slováka informovali médiá a o vysvetlenie prípadu žiadal slovenský veľvyslanec. Naopak, podľa správy Výboru P sa vedenie letiskovej polície snažilo chrániť svojich členov a neinformovalo podrobne nadriadené orgány o celom prípade.



Výbor P spresnil, že procedurálne chyby urobil aj kabinet ministra vnútra, čo umožnilo ľahostajný postoj vedenia federálnej polície k tomuto prípadu. Keď napríklad slovenský veľvyslanec žiadal ministra Jambona o vysvetlenie, ten si vyžiadal informácie priamo od letiskovej polície, čím obišiel štandardné hierarchické postupy polície, čo znamená, že generálny riaditeľ polície sa o tom ani nedozvedel.



Nezávislí vyšetrovatelia upozornili najmä na nepochopiteľné správanie letiskovej polície, ktorá nedodržala štandardný hierarchický postup, o incidente informovala iba z uhla pohľadu, ktorý chránil policajtov, a nespustilo disciplinárne konanie kvôli nacistickému pozdravu v letiskovej cele, hoci ako sa ukázalo, viacerí členovia letiskovej polície tieto zábery videli a zabávali sa na nich.



spravodajca TASR Jaromír Novák