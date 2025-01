Výbor Sejmu sa bude zaoberať návrhom na volebné právo pre 16-ročných

Varšava 28. januára (TASR) - Výbor pre deti a mládež poľského Sejmu sa bude zaoberať petíciou o znížení veku oprávňujúceho k volebnému právu z 18 na 16 rokov. Informuje o tom spravodajca TASR podľa utorkovej správy denníka Rzeczpospolita.



V tomto volebnom období odborníci ani politici neočakávajú, že návrh v dolnej komore poľského parlamentu prejde, keďže si vyžaduje ústavnú väčšinu. Do budúcnosti však považujú jeho prijatie za nevyhnutné.



"Mladí sú budúcnosťou. Mladí splatia vytvorené dlhy. Od mladých závisí budúci osud starších," píše sa v petícii adresovanej parlamentu.



Aj napriek malej šanci na úspech sa chce predsedníčka výboru Monika Rosa z vládnej Občianskej koalície petíciou vážne zaoberať. "Je to výborná príležitosť na diskusiu o politickej angažovanosti mladých ľudí," povedala podľa denníka Rzeczpospolita. Navrhla preto diskusiu nielen o tomto návrhu, ale o celom balíku práv, ktoré by 16-roční mohli využívať.



O znížení veku na získanie volebného práva sa v Poľsku hovorí už roky. V roku 2021 takýto návrh predniesol súčasný predseda Sejmu Szymon Holownia a Komisárka pre práva detí Monika Horna-Cieślak navrhla znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Podľa komisárky je mládež pripravená na širšiu angažovanosť a podľa Holowniu svoju zrelosť prejavuje účasťou na protestoch o klimatickej zmene či vzdelávaní.



Poľský profesor Rafal Chwedoruk pre Rzeczpospolitu povedal, že prijatie takéhoto návrhu bude nevyhnutné, keďže mladí sa stávajú významnejšou súčasťou konzumnej spoločnosti a ich dôležitosť bude rásť spolu so starnutím obyvateľstva.



Už dnes majú volebné právo 16-roční v Rakúsku, či na Malte, v niektorých prípadoch aj v Estónsku a Nemecku.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)