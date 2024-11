Výbor pre monitorovanie: Na severe Pásma Gazy hrozí hladomor

Rím/Gaza 9. novembra (TASR) - V severnej časti Pásma Gazy uprostred pokračujúcej izraelskej ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas a takmer úplného zastavenia potravinovej pomoci hrozí hladomor, varoval v sobotu výbor pre monitorovanie hladomoru (FRC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prahy hladomoru už mohli byť prekročené alebo sa tak stane v blízkej budúcnosti," upozorňuje FRC. Výbor v polovici októbra predpovedal, že počet ľudí v Pásme Gazy, ktorí budú od novembra do apríla 2025 vystavení "katastrofálnej" potravinovej neistote, dosiahne 345.000, čo predstavuje 16 percent obyvateľstva enklávy.



Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) klasifikovala tento stav ako piatu fázu, čo je situácia, v ktorej sú "hlad, smrť, bieda a mimoriadne kritická úroveň akútnej podvýživy evidentné".



Odvtedy sa však podmienky v severných oblastiach Gazy ešte zhoršili, podľa FRC nastal kolaps potravinových systémov, úbytok humanitárnej pomoci a prepad v kritických podmienkach v oblasti vody, hygieny a sanitácie.



"Možno preto predpokladať, že v týchto oblastiach rýchlo narastá hlad, podvýživa a nadmerná úmrtnosť spôsobená podvýživou a chorobami," varoval FRC a vyzval "všetkých aktérov, ktorí sa priamo zúčastňujú na konflikte alebo majú vplyv na jeho priebeh, aby okamžite konali "s cieľom odvrátiť a zmierniť túto katastrofálnu situáciu".



Správa tiež upozorňuje na skutočnosť, že dodávky pomoci, ktorým bolo povolené vstúpiť do Pásma Gazy, boli teraz nižšie ako kedykoľvek od vlaňajšieho októbra. Prístup k potravinám sa naďalej zhoršuje a ceny základných potravín na čiernom trhu prudko stúpajú - napríklad plyn na varenie zdražel o 2612 percent, nafta o 1315 percent a drevo o 250 percent.



Rozsiahle oblasti palestínskeho Pásma Gazy sú zdevastované izraelskými pozemnými útokmi a bombardovaním, spustenými v odvete za teroristický útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Izraelská armáda začiatkom tohtoročného októbra svoje operácie zintenzívnila na severe enklávy, kde sú vydané príkazy na evakuáciu.



Komandá militantov pri útoku na južný Izrael zabili viac ako 1000 ľudí a vyše 250 zajali a odvliekli do Pásma Gazy. Predpokladá sa, že v rukách Hamasu zostáva menej ako sto rukojemníkov. Približne 40 z nich považuje Izrael za mŕtvych.



Izraelská ofenzíva v Gaze si doteraz vyžiadala najmenej 43.552 mŕtvych Palestínčanov a ďalších viac než 102.000 zranených, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva.