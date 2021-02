Výbor preživších holokaustu kritizoval nemecké súdy

Berlín 16. februára (TASR) - Medzinárodný osvienčimský výbor (IAK), ktorý združuje osoby preživšie deportáciu a internáciu v koncentračnom tábore Auschwitz, obvinil nemeckú justíciu, že po desaťročia zlyhávala, čo sa týka odsúdenia nacistických zločincov. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Preživší, ktorí majú teraz už vysoký vek, čakali celý svoj život na to, aby boli páchatelia vzatí na zodpovednosť," povedal podpredseda IAK Christoph Heubner pre utorkové vydanie denníkov mediálnej skupiny Funke. Kritizoval dlhoročné zanedbanie povinnosti nemeckých súdov pri potrestaní vojnových zločincov.



Podnetom pre vyjadrenie kritického postoja voči pomalému konaniu nemeckej justície boli dva prípady z februára. Prokuratúra v meste Neuruppin obžalovala 100-ročného bývalého dozorcu v koncentračnom tábore Sachsenhausen pri Berlíne z napomáhania k vražde v 3518 prípadoch. Prokuratúra v meste Itzehoe zase vzniesla obvinenia voči 95-ročnej bývalej sekretárke a stenografke z koncentračného tábora Stutthof vo vtedajšom okupovanom Poľsku.



Heubner v tejto súvislosti uviedol, že obvinená žena a muž boli súčasťou mašinérie nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov. Dodal, že ľudí, čo prežili holokaust, nezaujíma pomsta, ale spravodlivosť, a tá nepozná dátum expirácie. "Preto sú tieto procesy naďalej dôležité, hoci už medzičasom páchatelia aj preživšie obete dosiahli vysoký vek," zdôraznil.



Poukázal však na to, že preživších ťažila celý život skutočnosť, že páchatelia mohli svoj život žiť prevažne bez pocitu ohrozenia, že sa raz budú musieť zodpovedať za svoje činy pred nemeckými súdmi.



Nemecké súdy v posledných rokoch v súvislosti so zločinmi nacizmu netrvajú na dokazovaní individuálnej viny, ale spoluzodpovednosť pripisujú všetkým, ktorí sa podieľali na vražednom systéme a mašinérii vyhladzovacích táborov.