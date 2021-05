Výbor proti mučeniu upozornil na vplyv úsporných opatrení vo väzeniach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Štrasburg 6. mája (TASR) - Výbor proti mučeniu Rady Európy vo štvrtok upozornil na vplyv úsporných opatrení na podmienky osôb zadržiavaných v európskych väzniciach.Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) vo svojej výročnej správe za rok 2020 uviedol, že počas mnohých návštev vo väzniciach za minulý rok zistil, že v niektorých zariadeniach nie sú základné potreby väzňov dostatočne zabezpečené. To môže viesť k vzniku situácií, v rámci ktorých sú väzni vystavovaní neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, uvádza sa v tlačovej správe výboru CPT.Výbor vydal súbor minimálnych požiadaviek pre väznice v Európe v súvislosti s negatívnymi účinkami úsporných opatrení v niektorých krajinách. Tieto účinky môžu byť ešte zhoršené dlhodobým vplyvom pandémie ochorenia COVID-19.Výbor upozornil, že viacero členských krajinách Rady Európy počas pandémie koronavírusu zažíva v rámci svojich väzenských systémov rozpočtovú krízu. Výrazné znižovanie výdavkov vplýva na kvalitu života väzňov v oblastiach ako primeraná strava, kúrenie, činnosti a možnosť práce a trávenia voľného času mimo väzenských ciel.uviedol predseda CPT Alan Mitchell. Minimálna dôstojnosť by podľa jeho slov mala byť rešpektovaná v každom čase - vrátane období úsporných opatrení vyvolaných hospodárskymi krízami.Všetky osoby s obmedzenou osobnou slobodou by podľa CPT mali mať zabezpečený prístup k čistej pitnej vode, primeranej strave, dôstojným podmienkam na spánok a život, a prostriedkom na udržiavanie čistoty.Medzi ďalšie nevyhnutné minimálne podmienky patria prístup k zdravotnej starostlivosti, možnosť pracovať za primeranú finančnú odmenu, prístup k ďalším činnostiam a pravidelný kontakt s vonkajším svetom.CPT zistil, že väzni vo viacerých krajinách nemali prístup k dostatočnému množstvu čistej pitnej vody a primeranej strave, píše sa v správe. Úrad takisto zistil nedostatky v oblasti zabezpečenia primeraných hygienických prostriedkov pre väzňov v niektorých krajinách.CPT 20. marca 2020 vydal usmernenia pre členské štáty Rady Európy v súvislosti s pandémiou. Tie sa vzťahujú na zaobchádzanie s osobami, ktoré boli zbavené osobnej slobody. Usmernenie bolo vydané v 26 jazykoch a odoslané všetkým členským krajinám Rady Európy.