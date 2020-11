Výbor Rady Európy kritizuje podmienky v gréckych migračných centrách

Atény 19. novembra (TASR) - Podmienky zariadeniach pre migrantov na území Grécka nie sú v súlade s európskymi hodnotami a nikto v takomto centre v Európe by nemal byť vystavený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Uviedol to Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý je inštitúciou Rady Európy, v správe zverejnenej vo štvrtok, informovala agentúra AP.



Predstavitelia CPT navštívili grécke tábory pre migrantov v marci tohto roku. Prišli k záveru, že "súčasný prístup Grécka k zadržiavaniu migrantov sa musí zmeniť" a vyzvali príslušné orgány na reformu migračnej politiky.



"Problematika migrácie do Grécka nie je nová a bude takmer určite pretrvávať vzhľadom na podmienky, existujúce v tých krajinách, z ktorých pochádza prevažná väčšina migrantov," uvádza CPT v správe a vyzýva Grécko, aby s podporou EÚ zaviedlo systém, ktorý by bol v súlade s hodnotami eurobloku.



Výbor kritizoval najmä podmienky v strediskách v oblasti pohraničnej rieky Evros neďaleko hraníc s Tureckom a na ostrove Samos, kde sa nachádza najpreplnenejší tábor v celej krajine. Podmienky v spomínaných zariadeniach "môžu predstavovať neľudské a ponižujúce zaobchádzanie", píše sa v správe CPT.



Správa ďalej odsudzuje zaobchádzanie gréckej polície s maloletými migrantmi bez sprievodu, ktorých umiestňovala do ochrannej väzby. Deti boli v špinavých celách, niekedy aj na niekoľko týždňov. Grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi však v stredu oznámil, že vláda túto prax zrušila a od 14. novembra sa v policajnej väzbe nenachádzajú už nijakí maloletí utečenci.



Hovorca gréckej vlády Stelios Petsas v reakcii na správu CPT uviedol, že "podmienky v Grécku sa v ostatnej dobe výrazne zlepšili".