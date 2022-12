Výbor Snemovne zverejní správu o útoku na Kapitol neskôr

Washington 22. decembra (TASR) - Osobitný výbor Snemovne reprezentantov USA, ktorý vyšetruje útok na Kapitol zo 6. januára minulého roka, v stredu oznámil, že svoju záverečnú vyšetrovaciu správu zverejní najmenej o jeden deň neskôr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Výbor uviedol, že očakáva, že správu zverejní vo štvrtok. Tento dokument, v ktorom výbor pravdepodobne poukáže na to, že bývalý americký prezident Donald Trump by mal byť trestne stíhaný za podnecovanie vzbury, mal byť pôvodne zverejnený v stredu.



"Hlavnou príčinou (udalostí zo) 6. januára je jeden muž - bývalý prezident, ktorého ostatní nasledovali," uvádza sa v zhrnutí vyšetrovacej správy, ktoré bolo zverejnené v pondelok.



Kompletné znenie správy bude zverejnené online a bude vypracované na základe takmer 1200 pohovorov, stoviek tisíc dokumentov a rozhodnutí vyše 60 amerických súdov.



V správe je vymenovaných 17 špecifických zistení a píše sa o právnych dôsledkoch konania Trumpa a niektorých jeho spolupracovníkov. Podľa pondelkového zhrnutia správa tiež obsahuje legislatívne odporúčania týkajúce sa toho, ako by sa podobným útokom mohlo v budúcnosti zabrániť.



Výbor v pondelok jednomyseľne rozhodol, že odporučí začať trestné stíhanie Trumpa a jeho spolupracovníkov. Navrhuje to konkrétne za podnecovanie vzbury, bránenie v úradnom výkone, sprisahanie s cieľom podviesť americkú vládu a za falošné výpovede. Odporúčanie je nezáväzné, konečné rozhodnutie je na ministerstve spravodlivosti.



Trump vlani 6. januára predniesol pred Bielym domom prejav, ktorým podľa výboru povzbudil svojich priaznivcov k útoku na Kapitol, aby tak znemožnil prevzatie úradu zvoleným prezidentom Joeom Bidenom. Trump potom čakal niekoľko hodín, kým sa verejne vyjadril, zatiaľ čo jeho stúpenci vtrhli do Kapitolu a napádali príslušníkov polície, píše Reuters.



Trump tvrdil, že Biden v prezidentských voľbách zvíťazil podvodom. Jeho námietky voči priebehu volieb však zamietlo viac než 60 súdov v Spojených štátoch.