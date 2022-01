Výbor v Mníchove zamietol presunutie termínu Oktoberfestu na leto

Mníchov 15. januára (TASR) - Obľúbený nemecký pivný festival Oktoberfest sa neuskutoční v skoršom termíne, v lete, nakoľko výbor v Mníchove túto myšlienku v piatok zamietol. Informovala o tom agentúra DPA.



"Wiesn zostane tam, kde je, kedy je a taký, aký je," vyhlásil hlavný organizátor a miestny politik Clemens Baumgärtner, použijúc hovorový názov festivalu.



Znamená to, že začiatok ročníka 2022 je plánovaný na 17. septembra, ak to koronavírus dovolí. Oktoberfest bol predtým dva roky po sebe zrušený kvôli pandémii.



Baumgärtner prijme konečné rozhodnutie ohľadom začatia festivalu začiatkom mája. Už teraz je však jasné, že ak sa Oktoberfest uskutoční, budú sa ho môcť zúčastniť len očkovaní a tí, ktorí covid prekonali, podčiarkol v piatok výbor. Odborníci v súčasnosti skúmajú možnosti realizácie vstupných kontrol, napríklad pomocou aplikácie.



Návrh presunúť termín festivalu na skôr bol zamietnutý predovšetkým z praktických dôvodov, keďže na prípravy na Oktoberfest je zvyčajne treba oveľa viac času.



Baumgärtner rozhodnutie výboru privítal. "Presunutie termínu by pripravilo festival Wiesn o jeho čaro a charakter. Nie je to ako popový koncert, ktorý môžete jednoducho odložiť," skonštatoval.