Výbor vyšetrujúci útok na Kapitol: Trump bol odtrhnutý od reality

Washington 14. júna (TASR) - Najbližší poradcovia Donalda Trumpa vo volebnej kampani, vrcholní predstavitelia americkej vlády a dokonca aj jeho rodina vyvracali pred 6. januárom 2021 jeho falošné tvrdenia o podvode v prezidentských voľbách v novembri 2020, ale porazený prezident "sa zdal odtrhnutý od reality" a držal sa čudných teórií, ktoré ho údajne oprávňujú byť ďalej pri moci. Takéto výpovede zazneli v pondelok pred výborom Snemovne reprezentantov, vyšetrujúcim útok na sídlo Kongresu. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.



Podľa svedectiev republikán Trump ignoroval údaje svojho vlastného volebného tímu, podľa ktorých demokrat Joe Biden získaval v prezidentských voľbách jeden americký štát za druhým, a Trump sa namiesto prijatia porážky uchyľoval ku konšpiračným teóriám či žalobám na súdoch a dokonca sa sám vyhlásil za víťaza volieb.



Trumpove "veľké lži" o podvodoch vo voľbách sa stupňovali a vyústili do výziev na protestné pochody. Trumpovi podporovatelia zareagovali a 6. januára 2021 sa zišli vo Washingtone - potom na príkaz vtrhli do Kapitolu, sídla Kongresu, aby zablokovali Bidenovo víťazstvo vo voľbách, píše AP.



"Začal byť odtrhnutý od reality a veril všetkým tým veciam," povedal o Trumpovi pred výborom bývalý minister spravodlivosti William Barr. Tvrdenia o volebnom podvode vyhlásil za "hlúposti", "klamstvo" a "idiotské reči" a podal demisiu. "Nechcel som byť toho súčasťou," vysvetlil.



Svedkovia, ktorí v pondelok vypovedali, boli väčšinou republikáni. Opisovali, ako Trump odmietal ich rady, aj rady vlastnej rodiny. Ľudia okolo neho sa rozdelili na "normálnu skupinu" a na skupinu jeho blízkeho priateľa Rudyho Giulianiho - Trump si vybral tú druhú.



Zať Jared Kushner sa pokúšal Trumpa odpútať od Giulianiho a zvláštnych teórií o volebnom podvode. Prezident sa však nedal ovplyvniť.



Pri vzbure Trumpových podporovateľov, ktorí 6. januára vtrhli do Kongresu, a po nej zomrelo celkovo deväť ľudí, vrátane Trumpovho priaznivca smrteľne postreleného políciou Kapitolu. Ďalších vyše 800 ľudí bolo zatknutých a členovia dvoch extrémistických zoskupení boli obžalovaní z protištátnej činnosti, keďže údajne zohrali hlavnú úlohu pri útoku na Kongres. Ide o zriedkavo využívané znenie obžaloby.