Výbor vyšetrujúci útok na Kapitol v utorok ukončí svoju činnosť

Washington 2. januára (TASR) - Výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, ktorý vyšetroval útok na Kapitol z januára 2021, po 18 mesiacoch v utorok ukončí svoju činnosť. Vyšetrovatelia svoje závery zaslali ministerstvu spravodlivosti a navrhli trestné stíhanie exprezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Pôsobenie výboru sa oficiálne skončí v utorok, keď novozložená Snemovňa, v ktorej majú prevahu republikáni, zloží slávnostnú prísahu. Voľby do Kongresu sa konali v novembri minulého roka. Američania si vtedy volili aj 34 zo 100 senátorov a v niektorých štátoch sa konali aj voľby guvernérov či ďalších predstaviteľov.



Príslušný výbor vyšetroval, akú úlohu zohral Trump pri podnecovaní svojich podporovateľov k útoku na washingtonský Kapitol 6. januára 2021. V tom čase tam zasadali obe komory Kongresu, aby potvrdili výsledky prezidentských volieb z roku 2020. Tie sa Trump usiloval zvrátiť. Pri následných nepokojoch prišlo o život viacero osôb.



Zákonodarcovia z výboru uviedli, že chcú výsledky svojej práce zverejniť, aby upozornili na vážnosť útoku na Kapitol a na Trumpovo úsilie zvrátiť výsledky volieb. Časť záverov vyšetrovania - vrátane videozáznamov vypočúvania stoviek svedkov - však nebude bezprostredne zverejnená, píše AP. Videá a ďalšie materiály sú zaslané do národných archívov, ktoré ich v súlade so zákonmi zverenia o 50 rokov. Republikáni sa budú môcť pokúsiť tento materiál získať, dodáva agentúra.