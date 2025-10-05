< sekcia Zahraničie
Výborný: Budúcej opozícii prospeje jednota
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Líder KDU-ČSL a minister poľnohospodárstva Marek Výborný v nedeľu jasne vylúčil účasť na vláde alebo tichú podporu kabinetu vedeného hnutím ANO. Podľa jeho slov však má hnutie expremiéra Andreja Babiša nepochybne právo zostaviť budúcu českú vládu. Opozícii zas prospeje jednota, zdôraznil v nedeľu po rokovaniach s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje TASR.
„Preberal som s prezidentom výsledky. Nepochybne má vládu zostavovať ANO, na tom sme sa zhodli ako (koalícia) SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09),“ povedal Výborný. Zdôraznil, že budúca vláda by nemala spochybňovať dôležité bezpečnostné záväzky v NATO a členstvo v Európskej únii.
Doplnil, že KDU-ČSL bude mať v nedeľu večer rokovanie predsedníctva strany, kde sa bude hovoriť o výsledkoch volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu a ďalšej spolupráci v rámci koalície SPOLU. „Je zjavné, že smerujeme do opozície... a budúcej opozícii prospeje jednota, nie rozchádzanie sa do samostatných klubov a strán,“ poznamenal Výborný.
Podľa jeho slov by išlo o „vodu na mlyn“ vládnucej väčšine. Na otázku o postavení premiéra Petra Fialu na čele SPOLU a ODS odpovedal, že Fiala je lídrom SPOLU a dodal, že „nechce vstupovať do vnútrostraníckych záležitostí ODS“.
Pavel predtým rokoval už s lídrom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom a premiérom Petrom Fialom. Počas soboty plánuje ešte hovoriť s Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom.
