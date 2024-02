Český minister pôdohospodárstva tvrdí, že farmárov zneužili

Praha 19. februára (TASR) - Český minister pôdohospodárstva má pochopenie pre problémy poľnohospodárov a tiež mu prekáža byrokracia, ktorej musia čeliť. Marek Výborný tak reagoval na pondelkový protest časti nespokojných poľnohospodárov pred budovou ministerstva. Odstúpiť od Zelenej dohody pre Európu, čo žiadajú, je však podľa neho nereálne. Organizátori pondelkového protestu podľa neho zneužili mnohých farmárov na svoje vlastné politické ciele, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Minister Výborný zdôraznil, že prebujnená byrokracia prekáža aj jemu, a preto bude od Európskej komisie vyžadovať jej výraznú redukciu. "Mne to vadí úplne rovnako, keď ja nedokážem vysvetliť našim farmárom, prečo sú na nich kladené tieto nároky, ak ide o rôzne nahlásenia, podmienky, ktoré sa týkajú napríklad počtu kontrol," uviedol s tým, že si od farmárov chce vziať podnety na zmeny, ktoré je možné urobiť. Odstúpiť od Zelenej dohody však považuje za nezmysel.



"Buchnúť do stola a povedať: Zajtra zrušte Greel Deal je, samozrejme, vec, ktorá je nereálna a je to nezmysel," povedal. Dohoda by však podľa neho mala do budúcnosti odrážať reálne možnosti tak, aby Európa zostala konkurencieschopná voči zvyšku sveta a aby viedla k sebestačnosti Európy. Podotkol, že dohodu za ČR podpísala vláda Andreja Babiša. Na to demonštranti reagovali hlasným krikom, aby zodpovednosť nepresúval na Babiša.



Podľa Výborného treba odlíšiť pondelkový protest od pripravovanej akcie vo štvrtok. Na tej sa dohodli organizácie naprieč Európou, ide v ňom najmä o vyjadrenie odkazu EK a týka sa miery byrokracie. Pondelkový protest s tým podľa neho nesúvisí.



"Ten štvrtkový protest beriem ako podporu môjho mandátu na rokovanie rady ministrov v Bruseli... Avšak dnešný protest je protestom, ktorý s tým nijako nesúvisí, neorganizuje ho žiadna z tých troch pre mňa partnerských mimovládnych organizácií ako je Agrárna komora, Poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva," vysvetlil svoj postoj minister.



Dodal, že ak je s farmármi slušný dialóg, tak ho s nimi vedie. Hovoril aj s mnohými demonštrantmi, ktorí prišli v pondelok pred budovu ministerstva. Ohradil sa však proti niektorým zvolávateľom protestu, ktorí podľa neho sledujú vlastné politické ciele.



V pondelok ráno dorazili do hlavného mesta stovky traktorov a ďalších strojov, ktorými miestami komplikovali dopravu. Nespokojní poľnohospodári plánujú demonštrovať aj pred Úradom vlády či neďaleko Poslaneckej snemovne. Veľké odborové organizácie ako Agrárna komora, Poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva sa od akcie dištancovali.