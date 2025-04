Výborný: Dezinfekčné vane pri Brodskom budú v prevádzke už v sobotu

Praha 4. apríla (TASR) - Dezinfekčné vane, ktoré Česko chystá na diaľničnom hraničnom priechode Lanžhot – Brodské, budú podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného v prevádzke zrejme už v sobotu. Napísal to v piatok na sociálnej sieti X. V súčasnosti sa podľa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Juhomoravského kraja tvoria pred týmto priechodom v smere zo SR kolóny nákladných áut, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Miesta na dve dezinfekčné vane začali cestári frézovať v piatok. „Vane budú v priestore bývalej colnice priamo pod strechou. Jedna vaňa bude menšia a bude odbavovať väčší prúd kamiónov, ktoré nie sú také rizikové. Druhá vaňa bude rozmernejšia, aby zvládla poňať poľnú dekontaminačnú linku hasičov. Predpokladáme, že obe vane uvedieme postupne do plnej prevádzky už v sobotu,“ avizoval Výborný.



Z dôvodu sprísnených opatrení sa na tomto priechode tvoria kolóny nákladných áut. Tie cez parkovisko odkláňajú na kontrolné stanovisko. „Osobné automobily zatiaľ prechádzajú priebežne pravým pruhom. Kolóna stále narastá,“ napísalo ŘSD Juhomoravského kraja na sieti X.



Česko vo štvrtok opäť sprísnilo opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky. Od štvrtkovej polnoci musia všetky nákladné autá nad 3,5 tony smerujúce do ČR zo Slovenska bez rozdielu vezeného nákladu použiť len jeden z piatich vybraných hraničných priechodov, kde prechádzajú dezinfekciou v rôznych stupňoch podľa rizika. Autá, ktoré vezú veterinárne kontrolovaný tovar, sú podrobené dôkladnejšej dezinfekcii. Cez priechod Hodonín – Holíč môžu prechádzať len tie nákladné autá, ktoré nevezú veterinárne kontrolovaný tovar. Ak polícia na tomto priechode zistí, že kamión vyžaduje aj veterinárnu kontrolu, pošle ho na hraničný priechod Lanžhot – Brodské.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)