< sekcia Zahraničie
Výborný: Dôležitá bude účasť voličov odolných voči radikalizácii
Vzhľadom na silnejúcu radikalizáciu českej, podobne ako slovenskej, spoločnosti je preto podľa Výborného dôležité, aby táto skupina prišla k voľbám.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Budúcnosť Českej republiky môže v najbližších parlamentných voľbách výrazne ovplyvniť účasť voličov, ktorí sa snažia nepodľahnúť vplyvu verejnej politickej nenávisti. V súvislosti s októbrovými českými parlamentnými voľbami na to upozornil zakladateľ najdlhšie fungujúceho webu českej národnostnej menšiny na Slovensku cesi.sk Jiří Výborný.
„Títo voliči predstavujú práve tú skupinu populácie, ktorá sa bráni tomu, aby politika nenávisti rozoštvávala rodinu, priateľov a známych a preto sa, zjednodušene povedané, snažia politiku zo svojho života čo najviac vytlačiť,“ vysvetlil. Vzhľadom na silnejúcu radikalizáciu českej, podobne ako slovenskej, spoločnosti je preto podľa Výborného dôležité, aby táto skupina prišla k voľbám. „Obávam sa, že neúčasť tejto časti voličov môže veľmi výrazne ovplyvniť budúcnosť krajiny, pretože tým uvoľnia priestor radikálom z jednej aj druhej strany,“ argumentoval zástupca českej národnostnej menšiny v Rade vlády SR pre národnostné menšiny.
Ako prirodzený vníma fakt, že sa v predvolebnej kampani operuje so silnými vyjadreniami, ktoré z volieb robia zásadné rozhodnutie občanov. „V podstate to aj tak je, lebo výsledky každých parlamentných volieb by mali určitým spôsobom rozhodovať o smerovaní politiky v nasledujúcom období v každej krajine,“ upozornil Výborný. Preto považuje za dôležitú kampaň o možnosti korešpondenčnej voľby českých voličov v zahraničí, hoci na rozdiel od ohlasu vo veľkých krajinách, kde cesta na český zastupiteľský úrad predstavuje stovky až tisícky kilometrov, na Slovensku táto kampaň veľmi nezarezonovala. „Nemám ale podrobnejšie informácie od Čechov, žijúcich na strednom a východnom Slovensku, ktorým bola určená predovšetkým,“ pripúšťa.
I tak sa obáva, že značná časť krajanov české parlamentné voľby odignoruje. „Čoraz častejšie totiž počujem názor, že voliť sa má tam, kde človek platí dane, lebo o nich a ich použití by mali byť voľby predovšetkým,“ vysvetľuje. Za problém považuje aj čoraz väčšiu neprehľadnosť českej politiky a slabú poznateľnosť kandidátov, ktorých môžu krajanské hlasy podporiť. „Napríklad Česi, hlasujúci v krajinách strednej a východnej Európy, budú vyberať z kandidátok Juhomoravského kraja, kde je prihlásených 22 politických subjektov, z nich dve tretiny sú nové alebo prakticky neznáme. Takže pre človeka, ktorý nežije v danom regióne, je čoraz ťažšie sa rozhodovať, komu dať svoj hlas,“ konštatuje.
Odhadovať, koľko českých voličov, pôsobiacich na Slovensku, bude hlasovať v tohtoročných voľbách, si netrúfa. Pripomína, že pri predchádzajúcich parlamentných voľbách v rokoch 2021 a 2017 prišlo k voľbám na českom veľvyslanectve v Bratislave necelých 500, resp. 800 voličov. „Uvidíme, ako čísla v tomto roku prvýkrát ovplyvní možnosť hlasovania poštou,“ dodáva Výborný, dlhoročný funkcionár najstaršieho krajanského spolku Čechov na Slovensku.
„Títo voliči predstavujú práve tú skupinu populácie, ktorá sa bráni tomu, aby politika nenávisti rozoštvávala rodinu, priateľov a známych a preto sa, zjednodušene povedané, snažia politiku zo svojho života čo najviac vytlačiť,“ vysvetlil. Vzhľadom na silnejúcu radikalizáciu českej, podobne ako slovenskej, spoločnosti je preto podľa Výborného dôležité, aby táto skupina prišla k voľbám. „Obávam sa, že neúčasť tejto časti voličov môže veľmi výrazne ovplyvniť budúcnosť krajiny, pretože tým uvoľnia priestor radikálom z jednej aj druhej strany,“ argumentoval zástupca českej národnostnej menšiny v Rade vlády SR pre národnostné menšiny.
Ako prirodzený vníma fakt, že sa v predvolebnej kampani operuje so silnými vyjadreniami, ktoré z volieb robia zásadné rozhodnutie občanov. „V podstate to aj tak je, lebo výsledky každých parlamentných volieb by mali určitým spôsobom rozhodovať o smerovaní politiky v nasledujúcom období v každej krajine,“ upozornil Výborný. Preto považuje za dôležitú kampaň o možnosti korešpondenčnej voľby českých voličov v zahraničí, hoci na rozdiel od ohlasu vo veľkých krajinách, kde cesta na český zastupiteľský úrad predstavuje stovky až tisícky kilometrov, na Slovensku táto kampaň veľmi nezarezonovala. „Nemám ale podrobnejšie informácie od Čechov, žijúcich na strednom a východnom Slovensku, ktorým bola určená predovšetkým,“ pripúšťa.
I tak sa obáva, že značná časť krajanov české parlamentné voľby odignoruje. „Čoraz častejšie totiž počujem názor, že voliť sa má tam, kde človek platí dane, lebo o nich a ich použití by mali byť voľby predovšetkým,“ vysvetľuje. Za problém považuje aj čoraz väčšiu neprehľadnosť českej politiky a slabú poznateľnosť kandidátov, ktorých môžu krajanské hlasy podporiť. „Napríklad Česi, hlasujúci v krajinách strednej a východnej Európy, budú vyberať z kandidátok Juhomoravského kraja, kde je prihlásených 22 politických subjektov, z nich dve tretiny sú nové alebo prakticky neznáme. Takže pre človeka, ktorý nežije v danom regióne, je čoraz ťažšie sa rozhodovať, komu dať svoj hlas,“ konštatuje.
Odhadovať, koľko českých voličov, pôsobiacich na Slovensku, bude hlasovať v tohtoročných voľbách, si netrúfa. Pripomína, že pri predchádzajúcich parlamentných voľbách v rokoch 2021 a 2017 prišlo k voľbám na českom veľvyslanectve v Bratislave necelých 500, resp. 800 voličov. „Uvidíme, ako čísla v tomto roku prvýkrát ovplyvní možnosť hlasovania poštou,“ dodáva Výborný, dlhoročný funkcionár najstaršieho krajanského spolku Čechov na Slovensku.