Výborný: Pre farmárov nemám ďalšie ústupky, vyrokoval som maximum

Praha 7. marca (TASR) - Česká vláda nie je pripravená konať pod ultimátami a tlakom protestov, reagoval na štvrtkový protest poľnohospodárov v Prahe minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Pripomenul, že zástupcom agrárnych organizácií minulý týždeň v piatok predstavil balíček pomoci ich sektoru, ktorý vyrokoval na vláde, a nič ďalšie pre nich nemá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zdôraznil, že s poľnohospodármi nikdy nehral hry v štýle, že po tom, ako budú s traktormi jazdiť týždeň po Prahe, tak niečo ďalšie prinesie. "Žiadne ďalšie ústupky nemám. Naozaj hrám férovú hru. Ak som povedal, že som v piatok predstavil finálny balíček podpory českého poľnohospodárstva, tak za mňa to platí a nič ďalšie v rukáve nemám," povedal s tým, že sa snažil vyrokovať maximum možného.



Mrzí ho vyhlásenie Agrárnej komory a Poľnohospodárskeho zväzu, že neboli naplnené ich očakávania a že si vláda neuvedomuje zložitú situáciu, v ktorej sa agrárny sektor v ČR nachádza. "Nič z toho nie je pravda. Jednak vláda aj ja ako minister pôdohospodárstva sme si dobre vedomí neľahkej situácie nielen českých, ale aj európskych poľnohospodárov a ja sa tomu posledné dni a týždne venujem ako úplnej priorite," povedal Výborný.



Spresnil, že sa vo vláde dohodli na poskytnutí mimoriadnej pomoci poľnohospodárom vo výške dvoch miliárd korún v roku 2024, a to z časti posilnením národných dotácií. Pomoc v rovnakej výške chcú zabezpečiť aj v roku 2025 – tam však ešte len hľadajú cesty, ako podporu doručiť.



Sú podľa neho len dve veci, ktoré nebol schopný vyjednať, a to daň z nehnuteľnosti z poľnohospodárskej a lesnej pôdy a nezdanenie dotácií. To by podľa neho nebola správna cesta. "Ak nebudeme zdaňovať dotácie, tak pomôžeme tým, ktorý ich reálne berú. A to nie sú tí, ktorí sú v problémoch, ale tí, ktorí vykazujú zisk," dodal.