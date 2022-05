Praha 31. mája (TASR) - Český premiér Petr Fiala ocenil zhodu na embargu na dovoz ropy z Ruska, ktorú dosiahli lídri Európskej únie v pondelok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli. Česká republika spolu so Slovenskom a Maďarskom získali niekoľkomesačnú výnimku na dovoz ropných produktov – Česko 18-mesačnú, napísali v utorok české spravodajské portály Novinky.cz a ČT24.



"Tá najdôležitejšia správa je, že sme sa dohodli na sankciách a silnej pomoci. Deväť miliárd eur, ktoré pôjdu Ukrajine, to je kľúčová informácia," pripomenul v utorok ráno Fiala. Ropa je v súčasnosti jedným z hlavných zdrojov príjmov, ktoré Kremeľ využíva na financovanie vojny na Ukrajine.



Česká republika bude môcť aj naďalej využívať dodávky z ropovodu Družba 2, hoci aj ona sa spolu so Slovenskom a s Maďarskom zaviazala, že sa čo najrýchlejšie vzdá ruskej ropy. Časový limit na splnenie tohto záväzku však podľa Fialu nie je.



Embargo, na ktorom sa v pondelok večer na summite zhodli lídri členských krajín EÚ, sa dotkne vyše dvoch tretín dovozu ropy z Ruska. Od budúceho roka bude úplne zastavený dovoz ropy tankermi, ale severná vetva ropovodu Družba, ktorou prúdi ropa do Nemecka a Poľska, získa časovo obmedzenú výnimku.



Podľa Fialu rokovania v Bruseli ukázali, že EÚ je schopná dosahovať jednotný postoj proti "ruskému agresorovi" a udržiavať tento postoj.



Fiala hovoril tiež o potrebe rozšíriť existujúce produktovody, ktoré dosiaľ znamenali alternatívu pre ropu a plyn z Ruska.