Výborný: Z požiaru v Českom Švajčiarsku sme sa poučili

Praha 12. júla (TASR) - Požiar, aký Česko vlani zažilo v národnom parku České Švajčiarsko, nemusí byť podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka ojedinelým javom. Rezort pôdohospodárstva preto vypísal tender na služby dvoch hasičských vrtuľníkov, ktoré doplnia existujúcu kapacitu v období najväčšieho rizika požiaru. V stredu to oznámil minister pôdohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vládu som dnes informoval o zaistení leteckej hasičskej služby pre prípad lesných požiarov, ktorá bude k dispozícii od 15. júla," oznámil Výborný a dodal, že zmluva na dva vrtuľníky s operačným časom 90 minút a kapacitou bambi vakov 3000 litrov bude uzavretá na dva mesiace.



Ako pripomenul, ČR síce má základné prostriedky od Integrovaného záchranného systému (IZS), v prípade mimoriadnych udalostí to však nestačí. "Aj z hľadiska tak veľkých požiarov, ako sme zažili napríklad v Českom Švajčiarsku, jedine tieto kapacity dávajú zmysel, aby sa s tým požiarom dalo relevantne bojovať," povedal Výborný a dodal, že Česko sa vlaňajším požiarom v národnom parku poučilo.



Zdôraznil tiež, že prostriedky na letecké hasenie lesných požiarov nie sú len pre územie ČR, ale na základe medzinárodnej dohody aj pre okolité štáty EÚ. Pripomenul, že aj Česko vlani využilo pomoci viacerých európskych krajín. "To je základný princíp spolupráce na úrovni EÚ, že sme schopní solidárne ponúknuť tieto prostriedky, ktoré budeme mať, aj okolitým štátom EÚ," dodal.



Hladík zdôraznil, že rozsiahle požiare môžu byť v ČR v budúcnosti častejšie. "To, čo sme si pred rokom zažili, nemusí byť ojedinelý jav. Lesné požiare veľkého rozsahu môžu byť aj v ČR v budúcnosti realitou, musíme byť na ne pripravení," vyhlásil minister.



Po výmene vedenia v NP České Švajčiarsko sa podľa neho začali riešiť mnohé problémy a pripravovať opatrenia. Navýšili napríklad počet strážcov parku, budujú zdroje požiarnej vody, vytvárajú preventívne protipožiarne mechanizmy a plánujú tiež obmedziť predaj pyrotechniky na území parku.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)