Výbory EP odobrili návrh dať 50 miliárd na obnovu Ukrajiny

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výborov pre rozpočet a zahraničné veci vo štvrtok schválili rozsiahly balík pomoci na roky 2024 – 2027 v hodnote 50 miliárd eur pre Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nástroj pre Ukrajinu, ktorý v júni vo forme grantov a pôžičiek navrhla Európska komisia, je rozsiahly balík pomoci na roky 2024 – 2027. Okrem iného má podporiť viacstrannú demokraciu a zosúladenie Ukrajiny s požiadavkami na vstup do EÚ.



Navrhovaný nástroj je súčasťou prebiehajúcej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý sa po viacerých krízach od roku 2021 značne vyčerpal. Poslanci trvajú na tom, aby sa tento nástroj dohodol čo najskôr spolu s revíziou dlhodobého rozpočtu, keďže od roku 2024 nebudú existovať žiadne ustanovenia o pomoci Ukrajine.



Balík pomoci Ukrajine by sa mal začleniť aj do budúcoročného rozpočtu EÚ, o ktorom sa má rokovať v novembri.



Jednou z kľúčových požiadaviek europoslancov je, aby sa na rekonštrukciu Ukrajiny použili zmrazené aktíva Ruskej federácie alebo iných sankcionovaných subjektov či jednotlivcov v súvislosti s vojnou.



Poslanci zároveň posilnili ustanovenia o boji proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a nezrovnalostiam pri využívaní fondov EÚ na Ukrajine. To znamená, že spoločnosti pod oligarchickým vplyvom nebudú mať nárok na financovanie.



Oba výbory zmenili a doplnili návrh eurokomisie s cieľom zvýšiť transparentnosť nástroja pomoci vytvorením webového portálu o finančných operáciách poskytnutých Ukrajine a jej cieľoch a o "míľnikoch", ktoré krajina splnila, aby mohla získať ďalšiu pomoc. Rovnako chcú, aby sa zverejňovali príspevky na obnovu prijaté od tretích krajín a medzinárodných organizácií.



Europarlament ako celok bude o návrhu odobrenom výbormi pre rozpočet a zahraničné veci hlasovať na plenárnom zasadnutí 16. až 19. októbra v Štrasburgu. Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať hneď po tom, ako sa Rada EÚ (členské štáty) dohodne na pozícii k tomuto nástroju.