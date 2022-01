Vybrali porotu na proces s expolicajtmi zapojenými do zatýkania Floyda

Bývalý americký expolicajt Derek Chauvin odchádza zo súdnej siene po vypočutí verdiktu poroty v Minneapolise, americký štát Minnesota, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z videa bývalý policajt Derek Chauvin, obžalovaný z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, počúva rozsudok na súde v Minneapolise. Foto: TASR/AP

Saint Paul 21. januára (TASR) – V procese s troma bývalými policajtmi, ktorí sa podieľali na zatýkaní Afroameričana Georgea Floyda, bola vo štvrtok vybraná 18-členná porota zložená z 12 porotcov a šiestich náhradníkov. Informovala o tom agentúra AFP.Za Floydovu smrť z mája 2020 v meste Minneapolis v štáte Minnesota bol už vlani v júni odsúdený na vyše 22 rokov väzenia policajt Derek Chauvin, ktorý mu takmer deväť minút kľačal na krku.Ďalší traja policajti - Thomas Lane, J. Kueng a Tou Thao - sú obžalovaní z porušenia práva nebyť vystavený neprimeraným zákrokom zo strany policajných orgánov, ktoré občanom USA garantuje ústava. Okrem toho ich obvinili aj z neposkytnutia zdravotnej pomoci Floydovi, ktorý v dôsledku neprimeraného policajného zásahu prišiel o život. Všetci traja vinu odmietli.Úvodné reči v procese, ktorý by mal trvať najmenej dva týždne, sú naplánované na pondelok. Trojica expolicajtov okrem toho čelí i ďalšiemu súdnemu procesu v štáte Minnesota, ktorý sa má začať 13. júna v meste Saint Paul.Zatiaľ čo Chauvin spútanému Floydovi tlačil kolenom na krk, Kueng mu pridŕžal chrbát a Lane mu držal nohy. Thao odltáčal okoloidúcich, ktorí naliehali na Chauvina, aby upustil od tvrdého zákroku. Thao a Kueng podľa obžaloby tiež, aby zastavili Chauvina privoči Floydovi. Naopak Lane v tomto bode obvinený nie je, keďže podľa videozáznamu dva razy naznačoval, aby Floyda ležiaceho na bruchu pri zadržiavaní pretočili na bok.Chauvin slúžil v minneapoliskej polícii 18 rokov, Thao osem rokov a zvyšní dvaja policajti boli nováčikmi - nastúpili len v decembri 2019. Právni zástupcovia Kuenga a Lanea tak preto budú zrejme argumentovať i tým, že neboli v pozícii, aby si mohli počas zásahu dovoliť spochybňovať autoritu skúseného Chauvina, píše AFP. Očakáva sa, že Thaov obhajca bude tvrdiť, že jeho klient nevedel, v akom je Floyd stave, keďže sa sústredil na to, aby okoloidúcim zamedzil v zasiahnutí do tohto incidentu.Ben Crump, právnik zastupujúcu Floydovu rodinu, tento proces označil zauviedol Crump vo vyhlásení.