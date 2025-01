Výbuch a požiar čerpacej stanice v Jemene má najmenej 15 obetí

Saná 12. januára (TASR) – Najmenej 15 obetí a 67 zranených, z toho 40 vážne, si vyžiadal v sobotu výbuch čerpacej stanice v centrálnej časti Jemenu, po ktorom vypukol veľký požiar. V nedeľu to uviedli predstavitelia jemenského rezortu zdravotníctva ovládaného húsíjmi. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



K výbuchu došlo v sobotu v okrese Zaher v oblasti Bayda. Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, uvádza vyhlásenie ministerstva zdravotníctva.



Niekoľko ľudí je nezvestných, záchranári po nich pátrajú, dodáva podľa AP vyhlásenie.



Oblasť Bayda ovládajú Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia, ktorí už viac než desať rokov bojujú s medzinárodne uznávanou jemenskou vládou, píše AP.



Občianska vojna v Jemene vypukla v roku 2014, keď povstalci obsadili jemenskú metropolu Saná a veľkú časť severu krajiny. Vládu prinútili najskôr utiecť na juh krajiny a následne do Saudskej Arábie. V marci 2015 do vojny zasiahla koalícia vedená Saudskou Arábiou podporovaná Spojenými štátmi, ktorá sa usilovala obnoviť vládu medzinárodne uznávanej vlády, pripomína AP.