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Výbuch auta pri Damasku zabil dvoch ľudí vrátane dieťaťa

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Za ohraničujúcou páskou ležia trosky dvoch áut po tom, čo v sobotu 14. novembra 2026 v Jaramane, predmestí Damasku v Sýrii, vybuchlo výbušné zariadenie umiestnené vo vozidle, ako uvádza sýrske ministerstvo vnútra. Foto: TASR/AP

Podľa sýrskej štátnej tlačovej agentúry SANA si explózia v meste Džaramána vyžiadala aj jedného zraneného

Autor TASR
Damask 15. novembra (TASR) - Dvaja ľudia vrátane jedného dieťaťa prišli v sobotu o život pri výbuchu auta naloženého výbušninami na predmestí sýrskeho hlavného mesta Damask, uviedli tamojšie médiá. K útoku došlo v čase, keď sa úrady snažia v krajine obnoviť plnú bezpečnosť, informuje agentúra AFP, píše TASR.

Podľa sýrskej štátnej tlačovej agentúry SANA si explózia v meste Džaramána vyžiadala aj jedného zraneného. Bezpečnostné zložky uviedli, že oblasť okolo miesta činu uzavreli a začali vyšetrovanie.

Sýriou od pádu bývalého prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 opakovane otriasajú výbuchy a útoky na civilistov či bezpečnostné sily.

K útoku v meste Džaramána došlo aj v auguste, keď pri explózii autobusu utrpelo zranenia 14 ľudí. V samotnom Damasku zasa v júli vybuchli dve nálože neďaleko hotela, v ktorom bol počas prelomovej návštevy ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Pri tomto incidente zahynul jeden človek a 36 osôb utrpelo zranenia.

Úrady z júlového útoku obvinili organizáciu napojenú na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorá sa už v minulosti prihlásila k viacerým útokom na sýrske bezpečnostné zložky.

Hoci bol Islamský štát v Sýrii v roku 2019 z veľkej časti porazený po tom, čo v roku 2014 ovládol rozsiahle územia, v krajine si naďalej udržiava spiace bunky a vyzýva svojich členov na boj proti vláde, pripomína AFP.

Sýriu od zvrhnutia Asada vedie niekdajší džihádista Ahmad Šara, ktorý má podporu Washingtonu a vlani sa pripojil k medzinárodnej koalícii bojujúcej proti IS.
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