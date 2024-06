VÝBUCH AUTA V CHORVÁTSKU: Zomrelo dieťa z ČR a zranili sa tri osoby

Zadar 20. júna (TASR) - Deväťročné dieťa z Českej republiky zahynulo pri výbuchu auta na cestnom odpočívadle neďaleko chorvátskeho Zadaru. Zranenia pri tom utrpeli aj tri ďalšie osoby, informuje TASR podľa informácií spravodajského servera Novinky.cz.



Incident sa stal v stredu podvečer pri mestečku Bilišane. Vážnejšie zranenia utrpeli dve ženy vo veku 34 a 49 rokov. Jedna z nich je v stabilizovanom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, druhá utrpela vážne poranenie oka. Na mieste sa zranil aj 39-ročný muž, ktorého po ošetrení v nemocnici prepustili do domácej starostlivosti.



Riaditeľ konzulárneho odboru českého ministerstva zahraničných vecí Pavel Pešek pre Českú televíziu uviedol, že jedným zo scenárov môže byť prítomnosť výbušného zariadenia v automobile, prípadne nevybuchnutá mína. Možnosťou je aj to, že jedna z osôb vyšla do lesa a priniesla odtiaľ nejaké výbušné zariadenie, napríklad granát.



Informácie o vyšetrovacích verziách má Pešek priamo od chorvátskych vyšetrovateľov. Zdôraznil však, že žiadna z týchto verzií nie je potvrdená.