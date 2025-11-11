Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výbuch balíkovej bomby vo Francúzsku zranil jednu osobu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Montluçon 11. novembra (TASR) — Jedna osoba utrpela v pondelok zranenie pri výbuchu balíkovej bomby v pobočke nemeckej poisťovne Allianz v stredofrancúzskom meste Montluçon. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.

Regionálna vláda vo vyhlásení uviedla, že k výbuchu došlo krátko po 14.00 h pri vyberaní listov a balíkov z poštovej schránky.

„V poštovej schránke bol zrejme umiestnený granát, ktorý explodoval pri vyberaní pošty,“ uviedol starosta Frédéric Laporte.

Zraneným je podľa prokurátora Christiana Magreta 34-ročný syn vedúceho pobočky agentúry.

Predtým, ako svoju prácu na mieste činu začali policajní experti, priestory pobočky preskúmali experti na zneškodňovanie bômb. Vyšetrovanie prevzala justičná polícia.

Poisťovňa Allianz v reakcii „čo najdôraznejšie“ odsúdila akýkoľvek násilný čin namierený proti jej zamestnancom, pobočkám alebo majetku.
