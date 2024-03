Výbuch bomby na trhu v meste Azáz si vyžiadal najmenej osem mŕtvych

Damask 31. marca (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu bomby, ku ktorému došlo v nedeľu skoro ráno na trhu v severosýrskom meste Azáz, ktoré držia proturecké sily. TASR správu prevzala z tlačových agentúr AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne.



Nálož ukrytá v automobile explodovala uprostred obľúbeného trhu v Azáze v provincii Aleppo. Výbuch spôsobil "značné škody" a vyvolal požiar. Na mieste zasahovali sanitky a záchranári, tvrdí SOHR s tým, že počet obetí je predbežný.



Občianska vojna v Sýrii sa začala po tom, ako vláda v roku 2011 potlačila pokojné protesty, a prerástla do smrtiaceho konfliktu, do ktorého sa zapojili džihádisti aj zahraničné armády. Vojna si už vyžiadala viac ako 507.000 mŕtvych, milióny vysídlených osôb a poškodila infraštruktúru i priemysel krajiny.



Turecko uskutočnilo v Sýrii niekoľko vojenských ofenzív, z ktorých väčšina bola zameraná na kurdských militantov, ktorých Ankara spája so Stranou kurdských pracujúcich (PKK). Tá už desaťročia vedie povstanie proti tureckému štátu. Turecké jednotky a ich sýrski zástupcovia ovládajú rozľahlé pohraničné oblasti vrátane niekoľkých metropol a menších miest, ako je Azáz.



Krajina je v súčasnosti rozdelená. Sýrsky prezident Bašár Asad s pomocou svojich spojencov - Ruska, Iránu a libanonských milícií Hizballáh - získal kontrolu nad jej dvoma tretinami. Severozápad je stále pod kontrolou opozičných síl.