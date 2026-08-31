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Výbuch bomby pred policajnou stanicou si vyžiadal šiestich zranených
Štát Zacatecas má dôležitý význam pre obchod s drogami, pretože spája stredné Mexiko so severom a západom krajiny.
Autor TASR
Mexiko 31. augusta (TASR) - V nedeľu v noci vybuchla pred policajnou stanicou v strednom Mexiku bomba umiestnená v aute, uviedli miestne úrady. Šesť ľudí utrpelo zranenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
K výbuchu došlo v meste Ojocaliente v štáte Zacatecas, kde sa podľa AFP nachádzajú kľúčové trasy pre pašovanie drog.
„Výbušnina bola umiestnená v súkromnom vozidle a spôsobila materiálne škody v policajnej stanici a v nehnuteľnostiach v jej blízkosti,“ potvrdil regionálny vládny predstaviteľ v štáte Zacatecas Rodrigo Reyes na Facebooku.
„Podľa správ bolo zranených šesť civilistov, ktorí sú v súčasnosti v lekárskej starostlivosti,“ uviedol.
Štát Zacatecas má dôležitý význam pre obchod s drogami, pretože spája stredné Mexiko so severom a západom krajiny. V minulosti tam vplyvné drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation medzi sebou bojovali o kontrolu nad lukratívnymi trasami pre obchodovanie s drogami do Spojených štátov. Násilie kartelov sa prejavovalo aj únosmi a vraždením nevinných ľudí.
K výbuchu došlo v meste Ojocaliente v štáte Zacatecas, kde sa podľa AFP nachádzajú kľúčové trasy pre pašovanie drog.
„Výbušnina bola umiestnená v súkromnom vozidle a spôsobila materiálne škody v policajnej stanici a v nehnuteľnostiach v jej blízkosti,“ potvrdil regionálny vládny predstaviteľ v štáte Zacatecas Rodrigo Reyes na Facebooku.
„Podľa správ bolo zranených šesť civilistov, ktorí sú v súčasnosti v lekárskej starostlivosti,“ uviedol.
Štát Zacatecas má dôležitý význam pre obchod s drogami, pretože spája stredné Mexiko so severom a západom krajiny. V minulosti tam vplyvné drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation medzi sebou bojovali o kontrolu nad lukratívnymi trasami pre obchodovanie s drogami do Spojených štátov. Násilie kartelov sa prejavovalo aj únosmi a vraždením nevinných ľudí.