Výbuch bomby v Damasku zabil najmenej jedného človeka
Armáda pracovala aj na zneškodnení ďalšieho výbušného zariadenia.
Autor TASR
Damask 19. mája (TASR) - Pri výbuchu bomby v sýrskej metropole Damask zahynula v utorok jedna osoba, informoval tamojší rezort obrany. Incident sa odohral v blízkosti budovy, ktorá spadá pod ministerstvo, píše TASR podľa agentúry AFP.
Armáda pracovala aj na zneškodnení ďalšieho výbušného zariadenia v blízkosti budovy v oblasti Bab Šarkí, keď „v tej istej oblasti vybuchla bomba umiestnená v aute, čo malo za následok smrť jedného vojaka a zranenia ďalších osôb“.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vojenský zdroj informovala, že k výbuchu došlo blízko vstupnej brány do centra pre správu zbraní spadajúceho pod ministerstvo obrany. Jedna osoba zahynula a šesť ľudí údajne utrpelo zranenia.
Z miesta incidentu hlásil výbuch aj reportér agentúry AFP, ktorý neďaleko budovy patriacej pod sýrsky rezort obrany videl horiace auto. Dodal, že bezpečnostné sily oblasť uzavreli.
