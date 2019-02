Výbuch bomby v Sýrii usmrtil 20 ľudí

Výbuch nastal v blízkosti ropného poľa využívaného ako základňa silami, ktoré s podporou Spojených štátov bojujú proti teroristickej organizácii Islamský štát.

Bejrút 21. februára (TASR) - Dvadsať ľudí vrátane 14 pracovníkov zariadenia na ťažbu ropy zahynulo vo štvrtok na východe Sýrie pri odpálení vozidla naloženého výbušninou. Výbuch nastal v blízkosti ropného poľa využívaného ako základňa silami, ktoré s podporou Spojených štátov bojujú proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).



Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na vyhlásenie mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktorá monitoruje občiansku vojnu v Sýrii.



"Automobilová bomba bola odpálená diaľkovo v dedine Šahíl," informovalo SOHR s tým, že blízke ropné pole Umar slúži ako základňa Sýrskym demokratickým silám (SDF) pod vedením Kurdov, ktoré bojujú proti IS. Okrem pracovníkov ropného zariadenia zahynuli aj šiesti odvedenci SDF, ktorí týchto pracovníkov sprevádzali na ceste.