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VÝBUCH BYTOVKY NA SICÍLII: Našli druhú obeť
Traja ďalší ľudia utrpeli pri nešťastí zranenia, no podľa záchranárov nie sú v ohrození života.
Autor TASR
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Rím/Messina 1. augusta (TASR) - Po zrútení obytnej budovy v sicílskom prístavnom meste Messina našli záchranári v sobotu telo druhej obete, ktorou je žena. Pod troskami zostávajú nezvestní ešte štyria ľudia, uviedol tamojší hasičský zbor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry APA.
Traja ďalší ľudia utrpeli pri nešťastí zranenia, no podľa záchranárov nie sú v ohrození života. Príčinou tragického incidentu bol pravdepodobne výbuch plynovej fľaše.
Telo prvej obete, 70-ročného muža, vytiahli z trosiek už v piatok. Jedna z jeho sestier je stále na zozname nezvestných. Na mieste zasahuje približne 70 záchranárov, ktorí pri pátraní po uviaznutých osobách využívajú aj cvičené psy a drony.
Starosta Messiny Federico Basile potvrdil predpoklad, že za zrútením budovy stojí explózia plynovej fľaše. Mestská samospráva podľa neho okamžite aktivovala krízové centrum na koordináciu pomoci a podporu zasiahnutých obyvateľov. Podporu a pomoc mestu prisľúbil aj prezident autonómneho regiónu Sicília Renato Schifani, dodáva APA.
Traja ďalší ľudia utrpeli pri nešťastí zranenia, no podľa záchranárov nie sú v ohrození života. Príčinou tragického incidentu bol pravdepodobne výbuch plynovej fľaše.
Telo prvej obete, 70-ročného muža, vytiahli z trosiek už v piatok. Jedna z jeho sestier je stále na zozname nezvestných. Na mieste zasahuje približne 70 záchranárov, ktorí pri pátraní po uviaznutých osobách využívajú aj cvičené psy a drony.
Starosta Messiny Federico Basile potvrdil predpoklad, že za zrútením budovy stojí explózia plynovej fľaše. Mestská samospráva podľa neho okamžite aktivovala krízové centrum na koordináciu pomoci a podporu zasiahnutých obyvateľov. Podporu a pomoc mestu prisľúbil aj prezident autonómneho regiónu Sicília Renato Schifani, dodáva APA.