Výbuch cisterny: Hlásia obete
Na mieste zasahovalo približne 40 hasičov a záchranárov.
Autor TASR
Longview 26. mája (TASR) - V papierenskom závode v americkom štáte Washington došlo v utorok k implózii chemickej nádrže, pri ktorej zahynul neznámy počet ľudí. Informovali o tom miestne úrady a predstavitelia podniku s tým, že verejnosti už nehrozí nebezpečenstvo. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
V spoločnom vyhlásení firmy Nippon Dynawave Packaging a miestnych bezpečnostných zložiek sa uvádza, že prasknutie nádrže spôsobilo „množstvo vážnych zranení“ a úmrtí.
Veliteľ hasičského zboru v meste Longview Mike Gorsuch opísal túto tragédiu, ku ktorej došlo o 7.19 h ráno miestneho času, ako nehodu s veľkým počtom obetí. Dodal, že na mieste zasahovalo približne 40 hasičov a záchranárov.
Závod spoločnosti Nippon Dynawave Packaging na spracovanie papiera a celulózy produkuje materiál, z ktorého sa vyrábajú vreckovky, poháre, taniere, kartóny a iný tovar. Podľa ministerstva životného prostredia štátu Washington zamestnáva približne 1000 ľudí.
Firma na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
