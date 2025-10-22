Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Zahraničie

Výbuch cisterny s palivom v Nigérii si vyžiadal najmenej 29 obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Agentúra Reuters informuje, že takéto incidenty sú v Nigérii časté.

Autor TASR
Abuja 22. októbra (TASR) - Najmenej 29 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri výbuchu cisterny s palivom, ktorá sa v utorok prevrátila na diaľnici v strednej Nigérii, uviedli tamojšie záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Miestny koordinátor národnej záchrannej agentúry objasnil, že nákladné auto prevážajúce palivo sa prevrátilo a došlo k úniku. Ľudia si prišli nabrať palivo, v tom však cisterna vybuchla, pričom zahynulo 29 osôb a ďalších 42 utrpelo zranenia.

Agentúra Reuters informuje, že takéto incidenty sú v Nigérii časté a každoročne si vyžiadajú desiatky obetí na životoch. V tejto najľudnatejšej africkej krajine sa ropné produkty prepravujú po cestách z dôvodu obmedzenej infraštruktúry ropovodov. Príčinou častých dopravných nehôd sú aj zle udržiavané cesty.

V marci tohto roku zahynulo desať ľudí pri hromadnej zrážke neďaleko hlavného mesta Abuja, pri ktorej došlo k požiaru cisterny. V štáte Niger v januári prišlo o život 98 ľudí, ktorí si po havárii cisterny prišli nabrať palivo, tvrdí AFP.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte