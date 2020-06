Výbuch cisterny v Číne zabil najmenej desať ľudí

Peking 13. júna (TASR) - Najmenej desať ľudí prišlo o život a ďalších vyše 100 utrpelo zranenia pri sobotňajšom výbuchu cisterny na východe Číny. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.



K mohutnej explózii a požiaru cisternového vozidla došlo na diaľnici neďaleko pobrežného mesta Wen-ling v provincii Če-ťiang. Niekoľko okolitých budov sa v dôsledku výbuchu čiastočne zrútilo a plamene zachvátili viacero áut nachádzajúcich sa v okolí horiacej cisterny, ktorá podľa čínskych médií prevážala skvapalnený plyn.



Počet mŕtvych sa do večerných hodín miestneho času zvýšil na minimálne 10. Stále však nemusí byť konečný, keďže viacero osôb zostalo uväznených pod troskami zničených obytných budov a tovární. Do miestnych nemocníc previezli 117 zranených.



K výbuchu, ktorého príčina nebola bezprostredne známa, došlo v momente, keď cisternové vozidlo schádzalo z diaľnice. Na mieste nehody zasahovalo 34 hasičských áut a vyše 100 záchranárov, píše denník The New York Times. Diaľnicu museli uzavrieť v oboch smeroch.