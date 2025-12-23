< sekcia Zahraničie
Výbuch domu neďaleko Paríža vážne zranil matku a jej tri deti
Úrady uviedli, že výbuch bol mimoriadne silný a trosky odleteli až do vzdialenosti približne 100 metrov.
Autor TASR
Paríž 23. decembra (TASR) - Matka a jej tri malé deti utrpeli v utorok ráno vážne zranenia pri výbuchu obytného domu neďaleko Paríža. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zranenia okrem 39-ročnej matky utrpeli deti vo veku dva, štyri a päť rokov. K explózii došlo v obci Magny-les-Hameaux juhozápadne od francúzskeho hlavného mesta. Budova bola značne poškodená, príčina incidentu zatiaľ nie je známa.
Úrady uviedli, že výbuch bol mimoriadne silný a trosky odleteli až do vzdialenosti približne 100 metrov. Poškodené boli aj susedné domy a zaparkované autá.
Na miesto bolo vyslaných takmer 70 hasičov. V celej obci bol odpojený plyn a v domoch najbližšie k miestu výbuchu aj elektrina. Požiar bol už uhasený a pátranie po ďalších potenciálne zranených osobách ukončili.
Zranenia okrem 39-ročnej matky utrpeli deti vo veku dva, štyri a päť rokov. K explózii došlo v obci Magny-les-Hameaux juhozápadne od francúzskeho hlavného mesta. Budova bola značne poškodená, príčina incidentu zatiaľ nie je známa.
Úrady uviedli, že výbuch bol mimoriadne silný a trosky odleteli až do vzdialenosti približne 100 metrov. Poškodené boli aj susedné domy a zaparkované autá.
Na miesto bolo vyslaných takmer 70 hasičov. V celej obci bol odpojený plyn a v domoch najbližšie k miestu výbuchu aj elektrina. Požiar bol už uhasený a pátranie po ďalších potenciálne zranených osobách ukončili.