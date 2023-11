Výbuch minibusu v Kábule si vyžiadal sedem obetí a 20 zranených

Kábul 7. novembra (TASR) - Sedem ľudí zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia pri výbuchu minibusu v prevažne šiitskej štvrti v afganskej metropole Kábul. Uviedli to v utorok miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorca polície povedal, že k výbuchu došlo v západnej časti Kábulu. Príčina explózie zatiaľ nie je známa a k možnému teroristickému útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Pridružené skupiny teroristickej organizácie Islamský štát (IS) však v minulosti v tej istej oblasti útočili na šiitske školy, nemocnice a mešity, pripomína AP.



Počet útokov IS a ďalších militantných skupín v Afganistane sa vystupňoval po návrate hnutia Taliban k moci v auguste 2021.