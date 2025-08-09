< sekcia Zahraničie
VÝBUCH MÍNY NA HRANICIACH: Zranili sa traja vojaci
Pri explózii míny počas bežnej hliadky vraj jeden vojak prišiel o nohu, druhý si poranil chrbát a rameno a tretí v dôsledku explózie utrpel ťažké zranenie ucha.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bangkok 9. augusta (TASR) - Výbuch nášľapnej míny v sobotu zranil troch hliadkujúcich thajských vojakov neďaleko hranice so susednou Kambodžou. Krajiny po piatich dňoch bojov koncom júla podpísali dohodu o bezpodmienečnom prímerí, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Thajská armáda informovala, že výbuch nastal okolo 10.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Pri explózii míny počas bežnej hliadky vraj jeden vojak prišiel o nohu, druhý si poranil chrbát a rameno a tretí v dôsledku explózie utrpel ťažké zranenie ucha.
V uplynulých týždňoch ide už o tretí incident thajských vojakov s nášľapnými mínami. Pri prvých dvoch Bangkok obvinil Kambodžu z pokladania mín na thajskej strane hranice. Kambodža to poprela a uviedla, že vojaci sa zranili na mínach nastražených počas vojnových konfliktov v minulosti.
Počas päťdenných stretov koncom júla zahynulo na hraniciach Thajska a Kambodže najmenej 43 ľudí a z domovov bolo nútených odísť viac než 300.000 ľudí. Do bojov krajiny okrem vojakov zapojili aj stíhacie lietadlá, delostrelectvo či rakety. Boje sa po uzavretí prímeria skončili 29. júla.
Ministri obrany oboch krajín sa vo štvrtok v malajzijskom Kuala Lumpure dohodli, že pozorovatelia zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) budú môcť monitorovať sporné pohraničné územia medzi oboma štátmi s cieľom zabrániť obnoveniu bojov.
K rozhovorom o prímerí medzi premiérmi Thajska a Kambodže došlo až po tom, čo americký prezident Donald Trump podmienil pokračovanie obchodných rokovaní mierovým riešením situácie. Sprostredkovateľmi rozhovorov boli Malajzia a Čína.
Thajská armáda informovala, že výbuch nastal okolo 10.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Pri explózii míny počas bežnej hliadky vraj jeden vojak prišiel o nohu, druhý si poranil chrbát a rameno a tretí v dôsledku explózie utrpel ťažké zranenie ucha.
V uplynulých týždňoch ide už o tretí incident thajských vojakov s nášľapnými mínami. Pri prvých dvoch Bangkok obvinil Kambodžu z pokladania mín na thajskej strane hranice. Kambodža to poprela a uviedla, že vojaci sa zranili na mínach nastražených počas vojnových konfliktov v minulosti.
Počas päťdenných stretov koncom júla zahynulo na hraniciach Thajska a Kambodže najmenej 43 ľudí a z domovov bolo nútených odísť viac než 300.000 ľudí. Do bojov krajiny okrem vojakov zapojili aj stíhacie lietadlá, delostrelectvo či rakety. Boje sa po uzavretí prímeria skončili 29. júla.
Ministri obrany oboch krajín sa vo štvrtok v malajzijskom Kuala Lumpure dohodli, že pozorovatelia zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) budú môcť monitorovať sporné pohraničné územia medzi oboma štátmi s cieľom zabrániť obnoveniu bojov.
K rozhovorom o prímerí medzi premiérmi Thajska a Kambodže došlo až po tom, čo americký prezident Donald Trump podmienil pokračovanie obchodných rokovaní mierovým riešením situácie. Sprostredkovateľmi rozhovorov boli Malajzia a Čína.