Výbuch na juhu Dominikánskej republiky si vyžiadal tri obete

Santo Domingo 15. augusta (TASR) - Najmenej troch mŕtvych a viac ako 30 zranených si vyžiadal silný výbuch v meste San Cristóbal na juhu Dominikánskej republiky. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Výbuch nastal v pekárni v pondelok popoludní miestneho času. Miestne úrady uviedli, že požiar sa potom rozšíril do železiarstva, ktoré sa nachádza hneď vedľa a do neďalekého obchodu s nábytkom.



Príčina explózie nebola bezprostredne známa. Očakáva sa, že počet obetí sa zvýši, keďže hasiči pre požiar nemôžu vstúpiť do niektorých budov.



Medzi obeťami bolo štvormesačné dieťa, ktoré zomrelo na poranenie hlavy, informovala zdravotná služba. Ďalšími obeťami boli dvaja dospelí. V pondelok neskoro večer hlásili ďalších najmenej 39 zranených.



Prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader uviedol, že do San Cristóbalu bol vyslaný vládny tím.



V San Cristóbale, rodisku diktátora Rafaela Trujilla, došlo k explózii aj pred takmer 23 rokmi. Výbuch skladu zbraní v októbri 2000 si vyžiadal najmenej dve obete na životoch a viac ako dvadsať zranených.