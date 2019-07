Výbuch na juhu Sýrie si vyžiadal najmenej tri obete na životoch

Zo správ sýrskej televízie vyplýva, že výbuch, ku ktorému došlo v provincii Suvajdá na juhu krajiny, spôsobila nástražná výbušnina umiestnená na motorke.

Bejrút 3. júla (TASR) - Najmenej tri obete na životoch a jednu zranenú osobu si vyžiadal výbuch nástražnej bomby na juhu Sýrie v oblasti obývanej drúzmi. S odvolaním sa na stredajšie informácie sýrskej štátnej televízie o tom písala o tom agentúra AP.



Zo správ sýrskej televízie vyplýva, že výbuch, ku ktorému došlo v provincii Suvajdá na juhu krajiny, spôsobila nástražná výbušnina umiestnená na motorke.



Hasan Omar, lekár z miestnej nemocnice, uviedol, že útok si vyžiadal najmenej tri obete na životoch a jednu zranenú osobu.



K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Ako pripomína agentúra AP, extrémistická skupina Islamský štát (IS) uskutočnila minulý rok v provincii Suvajdá, ktorá sa do značnej miery vyhla následkom sedem rokov trvajúcej sýrskej občianskej vojny, sériu koordinovaných útokov. Tie si vyžiadali viac ako 200 obetí na životoch.



Drúzi sú nábožensko-etnická komunita žijúca v Libanone, Izraeli a Sýrii, ktorá však pôvodne pochádzajúca z Egypta. Sú považovaní za sektu šiitského islamu, no časť moslimov ich neuznáva. Veria okrem iného aj v prevteľovanie duší. Na svoju vieru nikoho neobracajú a je k nim nemožné ani konvertovať.