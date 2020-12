FOTO: Výbuch na letisku v Jemene si vyžiadal 16 mŕtvych a 60 zranených

Na snímke ľudia utekajú po explózii na letisku v jemenskom meste Aden 30. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke okoloidúci a vojaci stoja po explózii na letisku v jemenskom meste Aden 30. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Aden 30. decembra (TASR) - Najmenej 16 mŕtvych a 60 zranených si vyžiadala explózia, ktorá v stredu otriasla medzinárodným letiskom v Adene na juhu Jemenu. K výbuchu došlo krátko po tom, ako na letisku pristálo lietadlo s členmi novej jemenskej vlády národnej jednotky, informovala agentúra AP.Čo explóziu spôsobilo, ani kto je za ňu zodpovedný, nebolo bezprostredne jasné.K jednému alebo viacerým výbuchom na adenskom letisku došlo v momente, keď členovia novej vlády vystupovali z lietadla. Žiaden z ministrov ani členov posádky vládneho lietadla neutrpel zranenia.Výbuch však spôsobil paniku medzi členmi vlády, ktorí v obave o svoje životy utekali naspäť do lietadla alebo na letiskovú plochu.Po explózii bolo vidieť stĺp hustého dymu stúpajúceho do povetria z blízkosti letiskového terminálu. Svedkovia videli ležať na pristávacej ploche ľudské telá.Jeden z ministrov novej vlády pre AP uviedol, že počul dva výbuchy a naznačil, že letisko v Adene sa mohlo stať terčom útoku dronov. Ministrov po explózii okamžite evakuovali z letiska a previezli do mesta.Jemenská medzinárodne uznávaná vláda a prívrženci separatistickej organizácie Južná prechodná rada (STC) vytvorili 18. decembra novú vládu. Jej členovia sa oficiálne ujali funkcií pred niekoľkými dňami v Saudskej Arábii. Sformovanie novej vlády by malo zefektívniť boj proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, ktorí ovládajú rozsiahle oblasti Jemenu, prevažne v jeho severnej časti, vrátane hlavného mesta Saná. Nový kabinet bude preto úradovať z Adenu, dôležitého prístavného mesta na juhu Jemenu.