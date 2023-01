Výbuch na letisku v Kábule: mŕtvi i ranení

Kábul 1. januára (TASR) - Niekoľko ľudí zahynulo a utrpelo zranenia pri výbuchu, ktorý v nedeľu zasiahol vstupnú časť medzinárodného letiska v Kábule. Pre agentúru AFP to povedal hovorca afganského ministerstva vnútra Abdal Náfi Tákor.



Príčina explózie nebola podľa uvedeného zdroja bezprostredne známa. "Pri výbuchu bolo umučených mnoho našich krajanov," uviedol Tákor s tým, že incident začali vyšetrovať príslušné orgány.



Hnutie Taliban tvrdí, že po jeho návrate k moci z vlaňajšieho augusta sa v Afganistane zlepšila bezpečnosť. Napriek tomu však krajine stále dochádza k mnohým bombovým útokom, pričom k niektorým sa hlási miestna odnož extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Minulý mesiac prišlo o život najmenej päť čínskych občanov, keď ozbrojenci v centre Kábulu zaútočili na hotel obľúbený medzi čínskymi podnikateľmi. K zodpovednosti za útok sa následne prihlásil IS.



Čína, ktorá s Afganistanom zdieľa 76 kilometrov dlhé štátne hranice, vládu Talibanu oficiálne neuznala. Je však jednou z mála krajín, ktoré tam udržiavajú plnú diplomatickú prítomnosť.



Udržanie stability v Afganistane po desaťročiach vojny je totiž hlavným cieľom Pekingu, ktorý sa snaží zabezpečiť svoje hranice a investície do strategickej infraštruktúry v susednom Pakistane, známej ako tzv. čínsko-pakistanský ekonomický koridor.