Výbuch na plynovode v Čuvašsku neovplyvní objem prepravovaného plynu

Moskva 20. decembra (TASR) - Výbuch na plynovode Bratstvo v ruskej Čuvašskej republike neovplyvní objem prepravovaného zemného plynu. Oznámil to v utorok ruský energetický koncern Gazprom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pri výbuchu potrubia tohto plynovodu počas údržbových prác zahynuli traja ľudia a jeden utrpel zranenia. Nešťastie sa odohralo pri obci Kalinino, ktorá leží v európskej časti Rusku asi 650 kilometrov od Moskvy. Časť plynovodu bolo potrebné uzatvoriť.



Regionálna pobočka Gazpromu však uviedla, že výbuch a uzatvorenie plynovodu neovplyvnia objem prepravovaného plynu, pretože jeho dodávky boli presmerované po paralelných líniách.



Zatiaľ nie je jasné, koľko potrvá oprava poškodenej časti plynovodu, uviedol šéf regionálnej správy Čuvašskej republiky Oleg Nikolajev.



Plynovod Bratstvo vedie z Nového Urengoja na Sibíri do ukrajinského Užhorodu. Je to jeden z najdôležitejších exportných plynovodov na prepravu ruského plynu do Európy. Podľa agentúry AP sa stal plynovod Bratstvo hlavnou trasou pre prepravu ruského zemného plynu, keď v septembri explózia v Baltskom mori poškodila plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2.