Výbuch na severe Kene zabil štyri osoby vrátane policajtov

Nairobi 25. marca (TASR) – Štyri obete a niekoľko zranených si v pondelok vyžiadal výbuch v hoteli neďaleko policajnej stanice na severovýchode Kene. Tri z obetí sú policajti, uviedli miestne úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Výbuch v meste Mandera na štátnej hranici Kene a Somálska spôsobil výbušný systém, ktorý vybuchol počas raňajok, vyhlásil miestny policajný náčelník. Dve osoby sú v kritickom stave a budú letecky transportované do Nairobi.



Z útoku je podozrivé islamistické hnutie aš-Šabáb, ktoré už v minulosti bombami útočilo v Keni a Somálsku. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásilo.



V nedeľu v kenskej pobrežnej provincii Lamu pri inom útoku zahynuli dvaja policajti v zálohe. Odohral sa v lese, ktorý militanti hnutia aš-Šabáb používajú ako úkryt a viackrát sa tu uskutočnili bojové operácie proti militantom.



Polícia v nedeľu podnikla raziu v provincii Garissa severne od Lamu a zahabala materiály na výrobu improvizovaných bômb, útočnú pušku AK-47 a zásobníky s muníciou. Oblasť hraničí so Somálskom, odkiaľ do Kene v minulosti prenikali militanti a podnikali útoky.



Kenská vláda minulý rok avizovala plán opätovne otvoriť štátnu hranicu so Somálskom, neskôr ho však pre útoky extrémistov odložila.