VÝBUCH NA SVADBE: Zranilo sa 33 ľudí vrátane detí
Autor TASR
Damask 12. decembra (TASR) — Viac ako 30 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia pri výbuchu, ktorý v piatok večer zasiahol svadobnú oslavu v meste Abdín v južnej Sýrii. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na štátne médiá a Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).
Predstaviteľ zdravotníckych úradov v provincii Dará pre agentúru SANA uviedol, že celkový počet zranených dosiahol 33, medzi nimi je aj niekoľko detí.
Riaditeľ nemocnice v meste Dará informoval, že päť z prijatých pacientov boli deti. Dodal, že stav niektorých zranených je kritický.
Miestni obyvatelia pre agentúru DPA uviedli, že počas svadobného obradu sa nečakane ozval výbuch, ale nevedeli určiť jeho zdroj.
SOHR, ktoré dokumentuje násilie v Sýrii od roku 2011, uviedlo, že neznámi útočníci hodili do účastníkov svadby ručný granát.
Incident znova zvýšil obavy o bezpečnosť v provincii Dará, kde cielené útoky a množstvo zbraní medzi obyvateľstvom naďalej ohrozujú životy civilistov, konštatovala DPA.
