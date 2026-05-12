Utorok 12. máj 2026
VÝBUCH NA TRHU: Zahynulo sedem ľudí a desiatky utrpeli zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Islamabad 12. mája (TASR) - Sedem ľudí zahynulo a desiatky utrpeli zranenia v utorok pri výbuchu na trhu na severozápade Pakistanu. Spôsobil ho samovražedný atentátnik na trojkolke naloženej výbušninami, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Na miesto výbuchu dorazili sanitky a hasičské vozidlá, uviedla vo vyhlásení agentúra podieľajúca sa na záchranných prácach. Ľudí s vážnymi zraneniami urýchlene previezli do nemocníc v okrese Bannu. Zástupca jednej z nemocníc informoval, že prijali 37 zranených, stav niektorých je kritický.

Zábery z miesta činu ukazujú poškodené výklady obchodov a zdemolované vozidlo.

K výbuchu došlo len niekoľko dní po samovražednom útoku, pri ktorom militanti odpálili bombu v aute na kontrolnom stanovišti a následne spustili paľbu na políciu v oblasti Bannu. Zahynulo najmenej 15 ľudí a traja utrpeli zranenia.

Pakistan z útoku obvinil militantov so sídlom v Afganistane a adresoval Kábulu dôrazný protest. Afganská vláda Talibanu v reakcii ozrejmila, že v súčasnosti neposkytne k incidentu žiadne stanovisko.
