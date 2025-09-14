< sekcia Zahraničie
Výbuch na železnici v Oriolskej oblasti si vyžiadal dvoch mŕtvych
Ukrajina tieto údajné útoky zvyčajne oficiálne nekomentuje, no často ich víta s odôvodnením, že Rusko využíva železnicu na presuny vojakov a paliva na frontovú líniu.
Autor TASR
Moskva 14. septembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalšia osoba utrpela zranenia pri sobotňajšej explózii výbušného zariadenia na železničnej trati v ruskej Oriolskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Andrej Klyčkov, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Sin-chua.
Klyčkov na sociálnej sieti Telegram napísal, že situácia je pod kontrolou a prebieha pátranie po páchateľoch. Explózia nastala počas kontroly trate a podľa štátneho železničného dopravu spôsobila meškania najmenej desiatich vlakových spojení smerujúcich z a do južnej časti Ruska.
Gubernátor susednej Kurskej oblasti spresnil, že obeťami výbuchu sú príslušníci ruskej národnej gardy.
V posledných mesiacoch železničnú sieť v Rusku opakovane postihli požiare, výbuchy a ďalšie incidenty, ktoré Moskva pripisuje sabotážnej činnosti zo strany Kyjeva.
