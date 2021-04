Výbuch nálože v aute zasiahol penzión, hlásia obete

Kábul 30. apríla (TASR) - Desiatky ľudí zahynuli alebo utrpeli zranenia pri piatkovom výbuchu bomby nastraženej vo vozidle v afganskom meste Puli Alam. Informovali o tom tamojšie úrady.



Presné počty mŕtvych a zranených neboli bezprostredne k dispozícii a k útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.



Miestne úrady informovali, že výbuch zasiahol penzión, kde žili desiatky ľudí vrátane študentov univerzity. Podľa ministerstva vnútra si výbuch vyžiadal "viac ako 30 mŕtvych alebo zranených".



Mesto Puli Alam je metropolou provincie Lógar na východe Afganistanu. Agentúra AFP poznamenala, k výbuchu došlo v predvečer oficiálneho začiatku odsunu americkej armády z Afganistanu.



AFP ešte vo štvrtok s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa NATO uviedla, že Severoatlantická aliancia začala s odsunom svojich vojakov z Afganistanu.



"Spojenci NATO sa v polovici apríla rozhodli začať sťahovať sily misie Rozhodná podpora od 1. mája a toto stiahnutie sa začalo. Bude to usporiadaný, koordinovaný a rozvážny proces," povedal predstaviteľ NATO.



Aliancia sa rozhodla ukončiť svoju misiu po tom, čo americký prezident Joe Biden oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu. Odsun jednotiek sa podľa Bidena začne 1. mája a do 11. septembra bude ukončený.



Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi, do ktorej patria aj americkí vojaci a ktorá mimoriadne závisí od vojenských kapacít Washingtonu, tvoria vojaci z 36 členských štátov NATO a partnerských krajín.



Sťahovanie sa plánuje napriek patovej situácii v mierových rozhovoroch medzi militantným hnutím Taliban a afganskou vládou.