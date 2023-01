Výbuch plynovodu v Litve asi spôsobili defekty vo zvare potrubia

Vilnius 14. januára (TASR) — Výbuch plynovodu na severe Litvy spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou technická porucha, uviedol v sobotu šéf miestnej sústavy plynovodov. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



"Jednou z (možných príčin) explózie boli defekty vo zvare potrubia, ale vyšetrovanie poskytne všetky odpovede v priebehu niekoľkých dní," povedal Nemunas Biknius, šéf spoločnosti AB Amber Grid, ktorá plynovod prevádzkuje. "Nemyslím si, že ide o nejaký druh úmyselnej činnosti. Myslím si, že ide o nehodu," dodal.



Po výbuchu v piatok večer plamene šľahali do výšky 50 metrov. Nevyžiadal si žiadne obete, ale 250 obyvateľov neďalekej dediny Valakeliai preventívne evakuovali. Požiar sa podarilo uhasiť do polnoci a v sobotu ráno sa obyvatelia mohli vrátiť. Zároveň sa začali práce na oprave poškodeného potrubia.



Plynovod prepravuje plyn z baltského prístavu Klaipeda v Litve do susedného Lotyšska. V reakcii na inváziu na Ukrajinu Litva v apríli 2022 úplne prerušila dovoz ruského plynu. Teraz ho dováža prostredníctvom terminálu na kvapalný zemný plyn v Klaipede, ktorý v rámci diverzifikácie dodávok postavili pred desiatimi rokmi. Kapacita terminálu presahuje potreby Litvy a umožňuje dodávky do susedných krajín.